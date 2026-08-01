На 13-летнюю девочку напала барракуда: море окрасилось в кровь

·11.8K·Мир
На 13-летнюю девочку напала барракуда: море окрасилось в кровь

Отдыхавшая с семьей на островах Теркс и Кайкос 13-летняя американская девочка подверглась нападению барракуды и получила тяжелые травмы. Несмотря на это, она заявила, что не откажется от своей мечты стать морским биологом.

Сообщается, что Клэр Макдоннелл из штата Техас отправилась с семьей на популярные острова в Карибском море по случаю своего дня рождения. Однако в первый же день отпуска произошло неожиданное происшествие.

Девочка выполняла стойку на руках на мелководье в море, а на ее руке был блестящий браслет. В этот момент она почувствовала сильное давление на руку.

«Сначала я поняла, что что-то сильно укусило меня за руку. Затем, когда я отдернула руку, я увидела большой серебристый хвост», — рассказывает Клэр.

Спустя несколько секунд девочка заметила, что из ее руки идет обильное кровотечение. По ее словам, вокруг все напоминало «сцену из фильма ужасов, залитую кровью».

Мать Клэр немедленно вытащила дочь на берег. Оказавшаяся там случайно на отдыхе медсестра оказала первую помощь и наложила жгут. После этого девочку экстренно доставили в больницу.

Врачи остановили кровотечение и провели первичную обработку раны. В настоящее время Клэр вернулась домой в Техас и, как сообщается, ожидает хирургической операции по восстановлению сухожилий.

Несмотря на пережитый ужасный инцидент, девочка подчеркнула, что не откажется от своей мечты стать морским биологом.

«Случившееся однажды не может изменить мою любовь к животным. Несмотря на трудности, человек должен продолжать стремиться к своим мечтам», — сказала она.

Специалисты же рекомендуют снимать блестящие украшения перед тем, как заходить в воду. Поскольку некоторые морские хищники могут воспринимать такие предметы за добычу.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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