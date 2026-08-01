Киев предпринял резкий шаг против Минска: планирует возбудить уголовное дело против Лукашенко

·78·Мир
Киев предпринял резкий шаг против Минска: планирует возбудить уголовное дело против Лукашенко

Дипломатическая и политическая напряженность между Украиной и Беларусью вступает в новый, принципиальный правовой этап. Офис президента Украины Владимира Зеленского направил в Генеральную прокуратуру страны обращение с просьбой рассмотреть возможность официального возбуждения уголовного ожидается, что это решение станет точкой наивысшего напряжения в отношениях между Минском и Киевом.

1. Решение в эпицентре бури: Киев открывает юридический фронт против Лукашенко

До сих пор украинское руководство реагировало на ситуацию вокруг Беларуси сдержанно и осторожно. Однако этот запрос офиса Зеленского в Генпрокуратуру коренным образом изменил ситуацию.

Если Генеральная прокуратура Украины одобрит эту инициативу и возбудит уголовное дело, Александр Лукашенко может стать первым главой иностранного государства, обвиненным в посягательстве на территориальную целостность Украины и соучастии в военных преступлениях.

2. Инициатива оппозиции: В списке обвинений — геноцид и терроризм

За этим резонансным документом стоят представители сил оппозиции, борющихся против действующей власти в Беларуси. В частности, с официальным обращением в офис Зеленского обратился Форум демократических сил, основанный бывшим кандидатом в президенты Валерием Цепкало.

Представители оппозиции попросили украинское руководство дать правовую оценку Лукашенко за его открытую поддержку российских военных действий и предоставление территории Беларуси в качестве плацдарма.

Основные обвинения, по которым в обращении запрошено проведение расследования в отношении Лукашенко:

  • Ведение агрессивной войны и содействие ей;

  • Совершение военных преступлений и их сокрытие;

  • Финансирование и поддержка терроризма;

  • Посягательство на территориальную целостность Украины;

  • Геноцид и ведение военной пропаганды.

Офис Президента Украины передал данное обращение напрямую Генеральному прокурору для всестороннего изучения и вынесения окончательной, железобетонной правовой оценки.

3. Позиция Генпрокуратуры: На каком этапе находится процесс?

Как сообщает украинское агентство «Укринформ», пресс-секретарь офиса Генерального прокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк подтвердила, что этот вопрос в настоящее время тщательно изучается.

«Обращение, поступившее из Офиса президента, в настоящее время всесторонне изучается уполномоченными специалистами. Однако следует отметить, что на данный момент на основании этого обращения никаких уголовных дел официально в единый реестр не вносилось и не регистрировалось», — заявила Гаевская-Ковбасюк.

По мнению аналитиков, прокуратура скрупулезно проверяет каждое обвинение и факт, учитывая безопасность и возможные международные последствия этого решения.

4. Геополитический маневр: Лукашенко пойдет под суд или это сигнал Западу?

Как отмечают аналитики крупнейшего и влиятельного мирового агентства Reuters, вероятность того, что Александр Лукашенко в ближайшее время лично предстанет перед украинским судом, крайне мала. Но это нисколько не умаляет значимости данного уголовного дела.

Если в Украине будет официально возбуждено уголовное дело против главы Минска, это станет мощным геополитическим и юридическим оружием для Киева и белорусской оппозиции:

  1. Ужесточение санкций: Украина и оппозиция получат официальный аргумент для обращения к США, Европейскому Союзу и другим западным странам с требованием еще больше усилить экономическое и политическое давление на Минск.

  2. Международный розыск и изоляция: Это решение послужит важным документом при доказывании вины руководства Минска в Гааге или других международных трибуналах.

  3. Удар по легитимности: Полностью сведет на нет остатки легитимности минского режима на международной арене.

5. Заключение: Тень ответственности и следующие шаги

Этот шаг украинской стороны — не просто символическое заявление, а тщательно рассчитанный юридический и политический ход. Очевидно, что возможное обвинение, готовящееся Генеральной прокуратурой Украины, еще больше ослабит гарантии безопасности для белорусского руководства.

Решение, которое Генеральная прокуратура Украины примет в ближайшие дни, напрямую повлияет на расстановка сил не только между Киевом и Минском, но и во всем регионе Восточной Европы.

КиевМинскАлександр ЛукашенкоУкраинаБеларусь
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения китаДрон впервые полностью запечатлел процесс рождения китаВчера, 23:5160-летний коневод, обвиненный в краже 100 лошадей после 33 лет работы, расплакался в суде после оправдания60-летний коневод, обвиненный в краже 100 лошадей после 33 лет работы, расплакался в суде после оправданияВчера, 22:41Обвиненный в крадже 100 лошадей пожилой мужчина оправдан в судеОбвиненный в крадже 100 лошадей пожилой мужчина оправдан в судеВчера, 20:13Не проверившая пациентку медсестра признана виновной в смерти 22-летней девушкиНе проверившая пациентку медсестра признана виновной в смерти 22-летней девушкиВчера, 19:44Премьер-министр Таиланда принес извинения за убийство россиян в ПаттайеПремьер-министр Таиланда принес извинения за убийство россиян в ПаттайеВчера, 19:02Случай, названный колдовствомСлучай, названный колдовствомВчера, 18:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу