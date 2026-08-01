Киев предпринял резкий шаг против Минска: планирует возбудить уголовное дело против Лукашенко

Дипломатическая и политическая напряженность между Украиной и Беларусью вступает в новый, принципиальный правовой этап. Офис президента Украины Владимира Зеленского направил в Генеральную прокуратуру страны обращение с просьбой рассмотреть возможность официального возбуждения уголовного ожидается, что это решение станет точкой наивысшего напряжения в отношениях между Минском и Киевом.

1. Решение в эпицентре бури: Киев открывает юридический фронт против Лукашенко

До сих пор украинское руководство реагировало на ситуацию вокруг Беларуси сдержанно и осторожно. Однако этот запрос офиса Зеленского в Генпрокуратуру коренным образом изменил ситуацию.

Если Генеральная прокуратура Украины одобрит эту инициативу и возбудит уголовное дело, Александр Лукашенко может стать первым главой иностранного государства, обвиненным в посягательстве на территориальную целостность Украины и соучастии в военных преступлениях.

2. Инициатива оппозиции: В списке обвинений — геноцид и терроризм

За этим резонансным документом стоят представители сил оппозиции, борющихся против действующей власти в Беларуси. В частности, с официальным обращением в офис Зеленского обратился Форум демократических сил, основанный бывшим кандидатом в президенты Валерием Цепкало.

Представители оппозиции попросили украинское руководство дать правовую оценку Лукашенко за его открытую поддержку российских военных действий и предоставление территории Беларуси в качестве плацдарма.

Основные обвинения, по которым в обращении запрошено проведение расследования в отношении Лукашенко:

Ведение агрессивной войны и содействие ей;

Совершение военных преступлений и их сокрытие;

Финансирование и поддержка терроризма;

Посягательство на территориальную целостность Украины;

Геноцид и ведение военной пропаганды.

Офис Президента Украины передал данное обращение напрямую Генеральному прокурору для всестороннего изучения и вынесения окончательной, железобетонной правовой оценки.

3. Позиция Генпрокуратуры: На каком этапе находится процесс?

Как сообщает украинское агентство «Укринформ», пресс-секретарь офиса Генерального прокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк подтвердила, что этот вопрос в настоящее время тщательно изучается.

«Обращение, поступившее из Офиса президента, в настоящее время всесторонне изучается уполномоченными специалистами. Однако следует отметить, что на данный момент на основании этого обращения никаких уголовных дел официально в единый реестр не вносилось и не регистрировалось», — заявила Гаевская-Ковбасюк.

По мнению аналитиков, прокуратура скрупулезно проверяет каждое обвинение и факт, учитывая безопасность и возможные международные последствия этого решения.

4. Геополитический маневр: Лукашенко пойдет под суд или это сигнал Западу?

Как отмечают аналитики крупнейшего и влиятельного мирового агентства Reuters, вероятность того, что Александр Лукашенко в ближайшее время лично предстанет перед украинским судом, крайне мала. Но это нисколько не умаляет значимости данного уголовного дела.

Если в Украине будет официально возбуждено уголовное дело против главы Минска, это станет мощным геополитическим и юридическим оружием для Киева и белорусской оппозиции:

Ужесточение санкций: Украина и оппозиция получат официальный аргумент для обращения к США, Европейскому Союзу и другим западным странам с требованием еще больше усилить экономическое и политическое давление на Минск. Международный розыск и изоляция: Это решение послужит важным документом при доказывании вины руководства Минска в Гааге или других международных трибуналах. Удар по легитимности: Полностью сведет на нет остатки легитимности минского режима на международной арене.

5. Заключение: Тень ответственности и следующие шаги

Этот шаг украинской стороны — не просто символическое заявление, а тщательно рассчитанный юридический и политический ход. Очевидно, что возможное обвинение, готовящееся Генеральной прокуратурой Украины, еще больше ослабит гарантии безопасности для белорусского руководства.

Решение, которое Генеральная прокуратура Украины примет в ближайшие дни, напрямую повлияет на расстановка сил не только между Киевом и Минском, но и во всем регионе Восточной Европы.