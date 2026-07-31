Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилинди

·24·Дунё
Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилинди
Қисқача

Беларус президенти Александр Лукашенкога "Савушкин Продукт" компанияси томонидан бронзадан ясалган сигир ҳайкали топширилди ва у Мустақиллик саройидан муносиб ўрин олди. 2024 йилнинг октябр ойида Беларус раҳбари қишлоқ хўжалиги ходимлари билан учрашувда сигирларни "муқаддас" деб атаган ва уларга ёдгорлик ўрнатиш шартлигини таъкидлаган еди. Шунингдек, бу йил унга Муся исмли Жерси зотли ҳақиқий сигир ҳам совға қилиниб, шахсий фермасига жойлаштирилди.

Беларус президенти Александр Лукашенкога "Савушкин Продукт" компанияси кутилмаган ва рамзий совға – бронзадан ясалган сигир ҳайкалини топширди. Бу совға тасодифий эмас, чунки Лукашенко аввалроқ сигирларни "муқаддас" деб атаган ва уларга ёдгорлик ўрнатиш зарурлигини таъкидлаган эди.

Совғанинг тафсилотлари ва Мустақиллик саройидаги жойи

Беларус раҳбари матбуот хизматининг хабар беришича, ушбу бронза ёдгорлик Мустақиллик саройидан муносиб ўрин олади. Клуб баёнотида "Айтишдан олдин, албатта" деган ибора билан Лукашенконинг илгари билдирган фикри дарҳол амалга ошганига ишора қилинган. Ушбу қадам Беларуснинг қишлоқ хўжалиги секторига бўлган юксак эътибори ва давлат раҳбарининг шахсий қизиқишларини уйғунлаштирган рамзий маънога эга.

Нима учун сигир Лукашенко учун "муқаддас"?

Таъкидлаш жоизки, 2024 йилнинг октябрь ойида Александр Лукашенко қишлоқ хўжалиги ходимлари билан учрашувда сигирлар Беларус халқи учун ҳар доим асосий боқувчи ҳисобланганини ва шунинг учун уларга ҳайкал ўрнатилиши шартлигини айтган эди. "Сигирлар мен учун муқаддас" деган иқтибос унинг ушбу жониворга бўлган алоҳида ҳурматини кўрсатади. Унинг фикрича, сигир нафақат озиқ-овқат манбаи, балки Беларуснинг бой қишлоқ хўжалиги мероси ва барқарорлиги тимсолидир.

Расмда: Беларус раҳбарига совға қилинган, бронзадан ясалган сигир ҳайкали Мустақиллик саройида ўрнатилган.

Нафақат ҳайкал, балки тирик жон: Муся сигири

Бу йил Беларус раҳбари учун сигирлар мавзуси фақат ҳайкал билан чекланиб қолмади. Унга Муся исмли Жерси зотли ҳақиқий сигир ҳам совға қилинди. Хабарларга кўра, Муся Лукашенконинг шахсий фермасига жойлаштирилган ва у ерда яшашни давом эттиради. Бу ҳолат Лукашенконинг қишлоқ хўжалигига бўлган қизиқиши нафақат сиёсий, балки шахсий даражада ҳам кучли эканини тасдиқлайди.

Хулоса ва Таҳлил: Рамзий совға ва сиёсий аҳамият

Беларус президентига "Савушкин Продукт" компанияси томонидан бронза сигир ҳайкалининг совға қилиниши оддий воқеа эмас. У Беларус давлат раҳбарининг қишлоқ хўжалиги соҳасига бўлган стратегик эътиборини ва унинг шахсий қадриятларини ифодалайди. Сигирнинг "муқаддас" деб эълон қилиниши ва унга ёдгорлик ўрнатиш ғояси Беларус халқининг меҳнатсеварлиги ва табиатга бўлган ҳурматини рамзий равишда мустаҳкамлайди. Бу қадам, шунингдек, давлат ва йирик бизнес ўртасидаги ҳамкорлик ва ўзаро ҳурматни намойиш этади.

Ушбу муҳим мақолани дўстларингиз ва яқинларингизга улашинг!

Сизнингча, сигирларга ҳайкал ўрнатиш ташаббуси Беларус қишлоқ хўжалигининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Aмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиAмерикалик 18 ёшли йигит дунёдаги энг ёш профессор бўлдиБугун, 18:55Зиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиЗиддиятли баёнотлар: Трамп Киевга 300 та Patriot ракетасини беришдан бош тортдиБугун, 18:39Оддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиОддий Wi-Fi орқали сизни кузатиш мумкинлиги маълум бўлдиБугун, 18:38Нью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиНью-Йорк соҳилларида акулалар кўпайди, дронлар назоратни кучайтирдиБугун, 18:32Дунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиДунёдаги энг тушкун шаҳар деб аталган маскан ҳақиқатиБугун, 17:04Шов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиШов-шувли хабар: Украина илк бор янги «Ruta» қанотли ракеталаридан фойдаландиБугун, 14:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда