Испытание «Андижаном»: смогут ли «львы» невредимыми выбраться из пламени на «Бобур Арене»?
Ташкентский «Пахтакор», ставший настоящим «королем» гостевых матчей в нынешнем сезоне Суперлиги Узбекистана, сегодня вечером, 1 августа, стоит перед очередным тяжелейшим и принципиальным экзаменом. Смогут ли «львы», гостящие у амбициозного «Андижана», сохранить свою феноменальную гостевую беспроигрышную серию, которая длится уже более года?
В преддверии центрального противостояния 15-го тура на андижанской «Бобур Арене» анализируем удивительную гостевую статистику столичного клуба и главные интриги вокруг матча.
1. Гегемония в текущем сезоне: 6 выездных матчей и практически идеальный результат
«Пахтакор» демонстрирует потрясающую стабильность в матчах вне родного поля в сезоне Суперлиги 2026 года. На сегодняшний день команда провела на выезде 6 встреч и еще ни разу не покидала поле побежденной.
Гостевые показатели в сезоне:
Проведенные матчи: 6;
Результат: 5 побед и 1 ничья;
Набранные очки: 16 из 18 возможных (почти 90% результативности);
Единственная потеря очков: зафиксирована в бескомпромиссном поединке против «Сурхана» (1:1).
Столь высокие показатели свидетельствуют о высоком потенциале «Пахтакора» демонстрировать тактически сбалансированную и хладнокровную игру даже на чужих полях.
2. Воля длиною в год: когда было последнее поражение?
Для информации, с момента последнего поражения «львов» на выезде в рамках Суперлиги прошло уже больше года.
В последний раз ташкентцы уступили 3 мая 2025 года в гостях у «Сурхана» в Термезе, потерпев неожиданное поражение. После той обидной осечки «Пахтакор» не знает горечи поражений в гостевых матчах. Этот показатель является практическим доказательством психологической устойчивости команды и особой подготовки к выездным играм.
3. Пламя на «Бобур Арене»: способен ли «Андижан» прервать серию?
Сегодняшний поединок не станет для «Пахтакора» рядовой дежурной игрой. Обладающий самыми сплоченными и страстными болельщиками в Ферганской долине «Андижан» способен создать на своем поле настоящую «адскую» атмосферу для любого гранд-клуба.
Фактор болельщиков: Заполненная до отказа «Бобур Арена» будет оказывать на гостей колоссальное психологическое давление с первых же минут.
Настрой «Андижана»: Хозяева поля намерены поставить точку в годичной серии гранда перед лицом своих трибун и значительно улучшить свое положение в турнирной таблице.
4. Заключение и предматчевая интрига
Сохранит ли «Пахтакор» свою традицию и статус непобедимого на выезде клуба, или «Андижан» сотворит сенсацию на своем поле и положит конец годичной серии столичной команды? Точный ответ на этот вопрос будет получен в напряженном поединке, который начнется сегодня в 19:30.
А как вы думаете, какая команда победит в сегодняшней центральной игре? Продолжится ли выездная серия «Пахтакора»? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!
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