Испытание «Андижаном»: смогут ли «львы» невредимыми выбраться из пламени на «Бобур Арене»?

·49·Спорт
Испытание «Андижаном»: смогут ли «львы» невредимыми выбраться из пламени на «Бобур Арене»?

Ташкентский «Пахтакор», ставший настоящим «королем» гостевых матчей в нынешнем сезоне Суперлиги Узбекистана, сегодня вечером, 1 августа, стоит перед очередным тяжелейшим и принципиальным экзаменом. Смогут ли «львы», гостящие у амбициозного «Андижана», сохранить свою феноменальную гостевую беспроигрышную серию, которая длится уже более года?

В преддверии центрального противостояния 15-го тура на андижанской «Бобур Арене» анализируем удивительную гостевую статистику столичного клуба и главные интриги вокруг матча.

1. Гегемония в текущем сезоне: 6 выездных матчей и практически идеальный результат

«Пахтакор» демонстрирует потрясающую стабильность в матчах вне родного поля в сезоне Суперлиги 2026 года. На сегодняшний день команда провела на выезде 6 встреч и еще ни разу не покидала поле побежденной.

Гостевые показатели в сезоне:

  • Проведенные матчи: 6;

  • Результат: 5 побед и 1 ничья;

  • Набранные очки: 16 из 18 возможных (почти 90% результативности);

  • Единственная потеря очков: зафиксирована в бескомпромиссном поединке против «Сурхана» (1:1).

Столь высокие показатели свидетельствуют о высоком потенциале «Пахтакора» демонстрировать тактически сбалансированную и хладнокровную игру даже на чужих полях.

2. Воля длиною в год: когда было последнее поражение?

Для информации, с момента последнего поражения «львов» на выезде в рамках Суперлиги прошло уже больше года.

В последний раз ташкентцы уступили 3 мая 2025 года в гостях у «Сурхана» в Термезе, потерпев неожиданное поражение. После той обидной осечки «Пахтакор» не знает горечи поражений в гостевых матчах. Этот показатель является практическим доказательством психологической устойчивости команды и особой подготовки к выездным играм.

3. Пламя на «Бобур Арене»: способен ли «Андижан» прервать серию?

Сегодняшний поединок не станет для «Пахтакора» рядовой дежурной игрой. Обладающий самыми сплоченными и страстными болельщиками в Ферганской долине «Андижан» способен создать на своем поле настоящую «адскую» атмосферу для любого гранд-клуба.

  • Фактор болельщиков: Заполненная до отказа «Бобур Арена» будет оказывать на гостей колоссальное психологическое давление с первых же минут.

  • Настрой «Андижана»: Хозяева поля намерены поставить точку в годичной серии гранда перед лицом своих трибун и значительно улучшить свое положение в турнирной таблице.

4. Заключение и предматчевая интрига

Сохранит ли «Пахтакор» свою традицию и статус непобедимого на выезде клуба, или «Андижан» сотворит сенсацию на своем поле и положит конец годичной серии столичной команды? Точный ответ на этот вопрос будет получен в напряженном поединке, который начнется сегодня в 19:30.

А как вы думаете, какая команда победит в сегодняшней центральной игре? Продолжится ли выездная серия «Пахтакора»? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!

ПахтакорАндижанБобур АренаТашкентСурхон
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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