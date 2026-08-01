В преддверии нового сезона два европейских гиганта — вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» и чемпион Италии «Интер» мерятся силами в рамках азиатского турне. Это противостояние в Гонконге имеет особое значение для любителей узбекского футбола: защитник нашей сборной Абдуқодир Ҳусанов вышел в стартовом составе «горожан».

Матч начался сегодня, 1 августа, в 16:30 по ташкентскому узбекскому времени.

1. Ҳусанов в основе: стартовые составы «Манчестер Сити» и «Интера»

В этом товарищеском матче, проходящем в режиме тактических проб и испытаний, тренерские штабы выставили сильные и интересные составы. Абдуқодир Ҳусанов занял место в линии обороны «Сити» с первых минут наряду с Йошко Гвардиолом и Рико Льюисом.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма (ВР), Рико Льюис, Абдуқодир Ҳусанов , Йошко Гвардиол, Стивен Мфуни, Матео Ковачич, Тиджани Рейндерс, Антуан Семеньо, Фил Фоден, Савиньо, Дивайн Мубама.

«Интер»: Хосеп Мартинес (ВР), Бенжамен Павар, Ян-Аурель Биссек, Карлос Аугусто, Анди Диуф, Николо Барелла, Алекса Станкович, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Франческо Пио Эспозито, Идриссу.

Выход Абдукодира в стартовом составе против европейского гранда свидетельствует о его прочной позиции в команде и высоком доверии со стороны тренеров.

2. Узбекский защитник на презентации новой гостевой формы «Ман Сити»

Перед началом встречи клуб «Манчестер Сити» и бренд «Пума» официально представили новую гостевую форму (авай кит) на сезон 2026/2027 годов.

Одним из главных лиц, выбранных клубом для презентации этой эксклюзивной экипировки, стал именно Абдуқодир Ҳусанов. Темно-черные и золотые окантовки, символика манчестерской трудолюбивой пчелы («воркер би») на новом комплекте и современный дизайн еще ярче подчеркнули статный и привлекательный образ Ҳусанова.

3. Ажиотаж в Гонконге: Ҳусанов в окружении фанатов

Визит «Манчестер Сити» в Гонконг в рамках азиатского турне превратился в настоящий праздник для местных болельщиков. На автограф-сессиях и встречах с фанатами, организованных клубом, вокруг Абдукодира Ҳусанова собралась огромная толпа.

Местные и азиатские любители футбола выстроились в длинные очереди, чтобы получить автограф узбекского футбоста и сфотографироваться с ним. Ҳусанов тепло отнесся ко всем поклонникам, раздал автографы и принял участие в фотосессиях. Эти кадры наглядно показывают, что популярность и признание узбекских футбостах на мировой арене неуклонно растут.

4. Итоги прошлого сезона: показатели двух грандов

Этот матч — не просто товарищеская игра, а столкновение самых стабильных клубов Европы.

«Манчестер Сити»: По итогам прошлого сезона набрал 78 очков в Английской премьер-лиге (АПЛ) и занял почетное 2-е место, став вице-чемпионом.

«Интер»: Провел феноменальный сезон в итальянской Серии А, досрочно завоевав чемпионский титул с 87 очками.

Заключение

Тот факт, что Абдуқодир Ҳусанов прочно закрепляется в составе такого мирового гранда, как «Манчестер Сити», становится одним из главных лиц презентации новой формы и завоевывает любовь миллионов фанатов по всей Азии — огромная гордость для всего узбекского футбола. А матч против «Интера» станет для Ҳусанова очередным важным испытанием и полезным опытом в преддверии нового сезона.