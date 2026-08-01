Ньюкасл отложит предложение по полузащитнику Тоттенхэма до августа

·33·Спорт
Ньюкасл отложит предложение по полузащитнику Тоттенхэма до августа

Клуб Ньюкасл Юнайтед принял решение не делать официального предложения о трансфере полузащитника сборной Швеции Лукаса Бергвалля до 16 августа. Как сообщает Goal.com, эта стратегическая задержка делается намеренно в целях соблюдения правил УЕФА и предотвращения финансовых проблем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Известно, что в текущее летнее трансферное окно обмен игроками между командами и правила финансового фэйр-плей находятся под жестким контролем. Ньюкасл планирует с помощью этого тактического шага обойти введенное УЕФА новое 45-дневное трансферное правило. Это напрямую связано с переходом Сандро Тонали в стан Тоттенхэма.

Причины задержки трансфера

Сандро Тонали в начале июля покинул Сент-Джеймс Парк и перешел в Тоттенхэм. Бывший финансовый советник клуба Манчестер Сити Штефан Борсон отметил, что Ньюкасл должен выждать определенный срок, чтобы избежать возможных ограничений, которые могут возникнуть из-за этого трансфера.

В интервью изданию Футбалл Инсидер Борсон отметил: они внимательно следят за ситуацией вокруг Ньюкасла и должны дождаться окончания 45-дневного периода, чтобы данный эпизод не расценивался как обмен игроками, связанный с трансфером Тонали. По истечении этого срока у клуба откроется путь для продолжения переговоров.

Ситуация Бергвалля в Тоттенхэме

Лукас Бергвалль хочет покинуть команду летом, так как потерял место в основном составе лондонского клуба. Новые трансферы, осуществленные Тоттенхэмом с целью усиления линий, значительно ограничили шансы шведского футболиста на выход на поле.

Ранее Тоттенхэм отклонил предложение неназванного английского клуба в размере 50 миллионов евро (примерно 42 миллиона фунтов стерлингов). Лондонцы требуют за продажу игрока около 60 миллионов фунтов стерлингов и твердо стоят на своем.

Ньюкасл же продолжает процесс обновления состава. По сообщениям, главный тренер Эдди Хау может покинуть команду, а в качестве основного кандидата на его место рассматривается наставник Аль-Хиляля Маттиас Яйссле. Также уход таких футболистов, как Тони Кроос и Энтони Гордон, и вероятность перехода Бруно Гимараэса в Арсенал еще больше усложняют переходный период в клубе.

НьюкаслТоттенхэмЛукас БергвалльТрансферУЕФА
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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