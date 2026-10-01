«Без Роналду вы никто»: сестра Криштиану жестко раскритиковала всю страну
Конфликт вокруг Криштиану Роналду, который досрочно покинул расположение сборной Португалии, перерос в ожесточенные споры на семейном и национальном уровнях. В защиту звездного нападающего, покинувшего лагерь команды из-за того, что главный тренер Жорже Жезуш не сдержал обещание, назвав это «лицемерием и предательством», выступила его сестра Эльма Авейру.
Авейру опубликовала на своей официальной странице в соцсетях беспрецедентно агрессивное и откровенное заявление, в котором раскритиковала не только тренерский штаб сборной, но также все португальское общество и прессу.
«Португалия заслуживает возвращения к своему прежнему уровню, когда она никому не была интересна»
Эльма Авейру в своем обращении подчеркнула, что страна должным образом не оценила 20-летнюю безупречную службу ее брата, и оставила следующее резкое высказывание:
«Португалия заслуживает возвращения к своему посредственному состоянию, каким оно было до появления Роналду, когда им никто не интересовался. Криштиану заслуживал огромного уважения. А сборная нуждалась в лучшей организации».
«Мы завистливы, пренебрежительны и бездарны»
Гнев сестры не ограничился лишь футбольным руководством. Она обвинила средства массовой информации страны и даже португальское общество в неблагодарности:
Уровень СМИ: «Португальские СМИ заслуживают большего профессионализма и меньше поверхностных сплетен».
Критика нации: «Что касается португальского народа... ни в одной сфере они не заслуживают лучшего. Мы завистливы, пренебрежительны и бездарны».
Поддержка брата: «Спасибо за все, КР7. Ты заслуживаешь гораздо большего!»
В чем корни конфликта?
Криштиану Роналду покинул расположение команды перед матчем Лиги наций против Дании из-за возникшего с главным тренером Жорже Жезушем разногласия. Тренер заставил капитана разминаться 30 минут в игре против Норвегии (2:1), но так и не выпустил на поле, а также намекнул, что оставит его в запасе и на следующий матч.
Сообщается, что после этого инцидента 41-летний футболист принял решение окончательно покинуть сборную. Столь резкие выступления членов семьи в очередной раз доказывают, что эра Роналду в национальной футболке действительно завершается тяжелым и неразрешимым конфликтом.
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