«Без Роналду вы никто»: сестра Криштиану жестко раскритиковала всю страну

·63·Мир
«Без Роналду вы никто»: сестра Криштиану жестко раскритиковала всю страну

Конфликт вокруг Криштиану Роналду, который досрочно покинул расположение сборной Португалии, перерос в ожесточенные споры на семейном и национальном уровнях. В защиту звездного нападающего, покинувшего лагерь команды из-за того, что главный тренер Жорже Жезуш не сдержал обещание, назвав это «лицемерием и предательством», выступила его сестра Эльма Авейру.

Авейру опубликовала на своей официальной странице в соцсетях беспрецедентно агрессивное и откровенное заявление, в котором раскритиковала не только тренерский штаб сборной, но также все португальское общество и прессу.

«Португалия заслуживает возвращения к своему прежнему уровню, когда она никому не была интересна»

Эльма Авейру в своем обращении подчеркнула, что страна должным образом не оценила 20-летнюю безупречную службу ее брата, и оставила следующее резкое высказывание:

«Португалия заслуживает возвращения к своему посредственному состоянию, каким оно было до появления Роналду, когда им никто не интересовался. Криштиану заслуживал огромного уважения. А сборная нуждалась в лучшей организации».

«Мы завистливы, пренебрежительны и бездарны»

Гнев сестры не ограничился лишь футбольным руководством. Она обвинила средства массовой информации страны и даже португальское общество в неблагодарности:

  • Уровень СМИ: «Португальские СМИ заслуживают большего профессионализма и меньше поверхностных сплетен».

  • Критика нации: «Что касается португальского народа... ни в одной сфере они не заслуживают лучшего. Мы завистливы, пренебрежительны и бездарны».

  • Поддержка брата: «Спасибо за все, КР7. Ты заслуживаешь гораздо большего!»

В чем корни конфликта?

Криштиану Роналду покинул расположение команды перед матчем Лиги наций против Дании из-за возникшего с главным тренером Жорже Жезушем разногласия. Тренер заставил капитана разминаться 30 минут в игре против Норвегии (2:1), но так и не выпустил на поле, а также намекнул, что оставит его в запасе и на следующий матч.

Сообщается, что после этого инцидента 41-летний футболист принял решение окончательно покинуть сборную. Столь резкие выступления членов семьи в очередной раз доказывают, что эра Роналду в национальной футболке действительно завершается тяжелым и неразрешимым конфликтом.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушЭльма АвейруСборная Португалии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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