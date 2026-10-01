«Без Роналду вы никто»: сестра Криштиану жестко раскритиковала всю страну

Конфликт вокруг Криштиану Роналду, который досрочно покинул расположение сборной Португалии, перерос в ожесточенные споры на семейном и национальном уровнях. В защиту звездного нападающего, покинувшего лагерь команды из-за того, что главный тренер Жорже Жезуш не сдержал обещание, назвав это «лицемерием и предательством», выступила его сестра Эльма Авейру.

Авейру опубликовала на своей официальной странице в соцсетях беспрецедентно агрессивное и откровенное заявление, в котором раскритиковала не только тренерский штаб сборной, но также все португальское общество и прессу.

«Португалия заслуживает возвращения к своему прежнему уровню, когда она никому не была интересна»

Эльма Авейру в своем обращении подчеркнула, что страна должным образом не оценила 20-летнюю безупречную службу ее брата, и оставила следующее резкое высказывание: