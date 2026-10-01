В США 275 священников совершили насилие над 944 детьми

·3·Мир
В США 275 священников совершили насилие над 944 детьми

В трех католических епархиях штата Массачусетс (США) было установлено, что 275 священников совершили сексуальное насилие над 944 детьми. Об этом говорится в отчете по итогам расследования, проведенного Генеральной прокуратурой штата.

Расследование охватило епархии Фолл-Ривер, Спрингфилд и Вустер. Большинство случаев, описанных в отчете, произошли до 2002 года.

Генеральный прокурор Андреа Джой Кэмпбелл заявила, что руководство епархий годами знало о случаях насилия со стороны священнослужителей над детьми. Отмечается, что в некоторых случаях репутация церкви ставилась выше безопасности детей.

Расследование началось в 2019 году. В ходе следствия прокуратура трижды обращалась к местным прокурорам по отдельным делам, одно из которых привело к предъявлению обвинений в епархии Вустера. По ряду других случаев уголовное преследование не было начато из-за истечения срока давности или того, что на тот момент данные действия не считались преступлением.

Руководители трех епархий принесли извинения пострадавшим и заявили о принятии мер по усилению безопасности детей и совершенствованию существующих порядков.

Генеральный прокурор призвала внести изменения в законодательство, чтобы расширить возможности жертв сексуального насилия в детстве подавать гражданские иски.

Андреа Джой КэмпбеллЕпархия Фолл-РиверКатолические епархии МассачусетсаСексуальное насилиеСША
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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