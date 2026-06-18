Удивительная судьба человека, признанного «самым уродливым в мире»

63-летний Годфри Багума из Уганды без всяких колебаний называет себя «самым уродливым человеком в мире». И эти слова — не шутка. Напротив, это прозвище помогло ему принять себя и укрепить уверенность в собственных силах.

В 2002 году Годфри принял участие в конкурсе «самого уродливого человека» в Уганде и одержал победу. Для многих такой титул мог стать тяжелым ударом, но он расценивает это как один из важнейших поворотных моментов в своей жизни.

Годфри живет с очень редким и опасным заболеванием — прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазией (ФОП), или «болезнью каменного человека». Из-за этого недуга мышцы и соединительные ткани в теле человека постепенно превращаются в кость.

Об этом он открыто рассказал в выпуске новой программы «Мост Экстреме Humans», который выйдет в эфир 17 июня.

«Когда я получил титул самого уродливого человека, я сказал себе: „Я именно такой“. С тех пор я дожил до сегодняшнего дня, а значит, для кого-то я все еще значим. Это придало мне уверенности», — говорит он.

Специалисты отмечают, что у людей с ФОП болезнь начинается с детства. Сначала неподвижными становятся шея и плечи, затем процесс распространяется на конечности, резко ограничивая возможность передвижения.

Если мышцы вокруг рта и челюсти также превращаются в кость, человеку становится трудно говорить и питаться. Разрастание костей вокруг ребер негативно сказывается на процессе дыхания.

«Эта болезнь атакует мышцы. Они растут и превращаются в кость, что вызывает очень сильные боли», — говорит Багума.

Одним из самых тревожных аспектов является то, что любая травма, даже падение, хирургическая операция или вирусы, такие как грипп, могут вызвать ускоренное образование новых костей.

Даже процесс вакцинации или обезболивающие уколы в стоматологическом кабинете повышают риск появления дополнительных костных наростов.

Появление отеков также является одной из основных проблем ФОП. Новые кости сдавливают лимфатические сосуды, в результате чего лимфатическая жидкость не может свободно циркулировать и скапливается в некоторых частях тела.

Заболевание Годфри крайне редко: в мире оно встречается лишь у одного человека из миллиона. До сих пор было официально зарегистрировано всего несколько сотен случаев.

В настоящее время для пациентов с ФОП существуют определенные методы лечения. В частности, в 2023 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (ФДА) одобрило препарат, ограничивающий образование новых костей.

Кроме того, из-за высокой склонности к инфекциям дыхательных путей рекомендуются антибиотики, а для уменьшения боли и отеков — кортикостероиды.

Также пациенты используют специальную обувь и ортопедические приспособления, чтобы облегчить передвижение.

Годфри Багума родился в одной из маленьких деревень Уганды. С самого детства он сталкивался с насмешками и унижениями.

«Годами многие называли меня „гориллой“. Некоторые — „обезьяной“, другие — „павианом“. Это стало для меня привычным состоянием», — говорит он.

Впервые он заметил проблему в 10 лет, когда на лице появилась странная припухлость.

Несмотря на это, точный диагноз не был поставлен до совершеннолетия. Позже он стал отцом восьмерых детей, шестеро из которых родились от самого близкого человека в его жизни — Наманде Кейт.

«Я сказал ей, что не выбирал свою внешность, и объяснил, что если она почувствует, что я для нее — лишнее бремя, то может уйти», — рассказывал он ранее в интервью радио КФМ.

Однако супруга видит его совершенно иначе.

«Годфри может быть не красив внешне, но у него очень доброе сердце. Я бы хотела, чтобы люди видели его таким же, каким вижу его я», — сказала она в интервью изданию Баркрофт.

Примерно десять лет назад доктор Тони Уилсон, глава медицинского отделения больницы Мбарара в Уганде, провел МРТ-обследование и наконец поставил ему официальный диагноз.

Врачи также сообщили ему, что эта болезнь не передастся его детям.

Несмотря ни на что, Годфри никогда не позволял этой беде управлять своей жизнью. Он занимается музыкой, мотивационными выступлениями и комедией, продолжая дарить душевные силы другим.