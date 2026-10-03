50 тысяч страниц доказательств! «Реал» потребовал лишить «Барселону» титулов

Крупнейший скандал в испанском футболе — «дело Негрейры» — вышел на новый и более жесткий уровень на международной арене. Мадридский «Реал» официально передал в штаб-квартиру УЕФА огромный пакет доказательств против «Барселоны».

По данным авторитетного испанского издания АС, объем документов, представленных «королевским клубом», составляет около 50 тысяч страниц. Теперь УЕФА начал детальное рассмотрение этих материалов в рамках своего дисциплинарного расследования.

8,4 миллиона евро за 17 лет: в чем суть скандала?

Представленные масштабные документы касаются сомнительных выплат, осуществленных каталонцами в адрес бывшего вице-президента Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикеса Негрейры:

Период: Данные финансовые переводы охватывают долгий 17-летний период с 2001 по 2018 год.

Сумма: Отмечается, что за эти годы «Барселона» перевела главе судей в общей сложности 8,4 миллиона евро наличными.

Требование «Реала»: отобрать все титулы!

«Реал» попросил Европейскую ассоциацию футбола рассмотреть вопрос о лишении «Барселоны» всех трофеев и чемпионских званий, завоеванных в период с 2001 по 2018 годы, когда осуществлялись эти выплаты.

<по>Мадридский клуб выдвинул перед УЕФА крайне жесткое и беспрецедентное требование:

Если УЕФА подтвердит в этих 50 тысячах страниц документов факты коррупции и незаконного влияния на судей, каталонский клуб может столкнуться не только со штрафами и отстранением от еврокубков, но и с угрозой потери своих исторических трофеев.