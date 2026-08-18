Крошечная рыба, которая заплывает в пасть акулы и чистит её

·123·Мир
Крошечная рыба, которая заплывает в пасть акулы и чистит её

На дне океана обитает необычное существо, которое бесстрашно заплывает в пасть акул — в несколько раз более крупных и опасных. Самое удивительное, что акулы не охотятся на него, а, напротив, позволяют ему «работать».

Речь идёт о губанах-чистильщиках, то есть рыбах-чистильщиках. Хотя их тело невелико, их роль в океанской экосистеме чрезвычайно важна.

Og‘zi ochiq yirik barrakuda va uning jag‘idagi kichik tozalovchi baliq.

Эти крошечные рыбы заплывают в пасти акул и других хищных морских животных и очищают пространство между зубами от остатков пищи, паразитов и различного мелкого мусора. Поэтому их условно можно назвать «стоматологами» океана.

Крошечная рыба, которая заплывает в пасть акулы и чистит её

В обычных обстоятельствах маленькая рыба, заплывшая в пасть акулы, могла бы стать лёгкой добычей. Однако отношения с рыбами-чистильщиками складываются совершенно иначе. Хищники узнают их и позволяют им проводить чистку. В результате выигрывают обе стороны: рыба находит пищу, а акула избавляется от паразитов и остатков пищи.

Интересно, что такое «сотрудничество» не ограничивается только акулами. Рыбы-чистильщики могут обслуживать и других крупных морских животных.

Акула
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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