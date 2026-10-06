Джефф Безос открыл бесплатный детский сад при доме престарелых

·24·Мир
Джефф Безос открыл бесплатный детский сад при доме престарелых

Сеть Безос Академй, основанная основателем Amazon Джеффом Безосом, открыла новый центр дошкольного образования с необычным расположением в штате Аризона, США. Безос Академй Глендале — садик Сахуаро Гленн расположен на территории комплекса для пожилых людей Гленкрофт Кентер фор Модерн Агинг в городе Глендейл.

Учреждение предназначено для детей в возрасте от 3 до 5 лет, обучение основано на принципах Монтессори. Центр может принять до 100 детей. Обучение и необходимые услуги предоставляются семьям бесплатно.

Размещение детского сада на территории комплекса для престарелых выбрано неслучайно. Проживающие там пожилые люди смогут участвовать вместе с детьми в различных занятиях и проектах. Таким образом, планируется наладить регулярное общение и обмен опытом между двумя поколениями.

Бесплатное обучение не ограничивается семьями только с самым низким доходом. В 2026–27 учебном году подать заявку могут семьи из четырех человек с годовым доходом до 132 тысяч долларов. Однако это не гарантирует автоматического приема. Среди кандидатов проводится лотерея, а при нехватке мест формируется лист ожидания.

Это не первый бесплатный детский сад Безос Академй. Некоммерческая сеть, основанная Безосом, запустила центры дошкольного образования бесплатно в нескольких штатах США.

Bezos AcademyДжефф Безосметодика МонтессориГлендейл
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Огненная ночь в октагоне: объявлены полный кард и главный бой турнира Ноче UFCОгненная ночь в октагоне: объявлены полный кард и главный бой турнира Ноче UFC10 сентября 08:06В Турции сотрудники детского сада, защитившие детей во время мощного землетрясения, оказались в центре вниманияВ Турции сотрудники детского сада, защитившие детей во время мощного землетрясения, оказались в центре внимания28 сентября 15:51Ракета New Glenn Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний (видео)Ракета New Glenn Джеффа Безоса взорвалась во время испытаний (видео)29 мая 10:24Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили приговорен к 13 годам тюремьıБывший глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили приговорен к 13 годам тюремьı17 сентября 14:46Почему пожилые люди в Японии намеренно совершают преступления?Почему пожилые люди в Японии намеренно совершают преступления?1 августа 15:46Ребенок получил черепно-мозговую травму после того, как его подбросили в детском садуРебенок получил черепно-мозговую травму после того, как его подбросили в детском саду10 июля 04:20
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына