Джефф Безос открыл бесплатный детский сад при доме престарелых

Сеть Безос Академй, основанная основателем Amazon Джеффом Безосом, открыла новый центр дошкольного образования с необычным расположением в штате Аризона, США. Безос Академй Глендале — садик Сахуаро Гленн расположен на территории комплекса для пожилых людей Гленкрофт Кентер фор Модерн Агинг в городе Глендейл.

Учреждение предназначено для детей в возрасте от 3 до 5 лет, обучение основано на принципах Монтессори. Центр может принять до 100 детей. Обучение и необходимые услуги предоставляются семьям бесплатно.

Размещение детского сада на территории комплекса для престарелых выбрано неслучайно. Проживающие там пожилые люди смогут участвовать вместе с детьми в различных занятиях и проектах. Таким образом, планируется наладить регулярное общение и обмен опытом между двумя поколениями.

Бесплатное обучение не ограничивается семьями только с самым низким доходом. В 2026–27 учебном году подать заявку могут семьи из четырех человек с годовым доходом до 132 тысяч долларов. Однако это не гарантирует автоматического приема. Среди кандидатов проводится лотерея, а при нехватке мест формируется лист ожидания.

Это не первый бесплатный детский сад Безос Академй. Некоммерческая сеть, основанная Безосом, запустила центры дошкольного образования бесплатно в нескольких штатах США.