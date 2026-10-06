Роналду вернулся в «Ан-Наср»: судьба в сборной пока остается неясной

В то время как вокруг будущего Криштиану Роналду в сборной Португалии нарастает количество вопросов, 41-летний звездный футболист вернулся в Саудовскую Аравию. Клуб «Ан-Наср» опубликовал снимок, запечатлевший возвращение португальского нападающего в расположение команды, и тепло встретил его.

«Великий спортсмен... в сердце Наджда, в “Ан-Насре”», — написал саудовский клуб в своем посте в социальных сетях.

Возвращение Роналду в Эр-Рияд произошло после того, как он досрочно покинул расположение сборной Португалии. 27 сентября в матче против сборной Норвегии он остался в запасе и не вышел на поле.

С чего началась ситуация между Роналду и Жезушем?

Роналду вышел в стартовом составе 24 сентября в матче Лиги наций против Уэльса и отыграл 66 минут. Однако 27 сентября во встрече с Норвегией он провел всю игру на скамейке запасных.

После этого в СМИ появились сообщения о возникшем недопонимании в расположении национальной команды между футболистом и главным тренером Жорже Жезушем. 30 сентября Роналду покинул расположение сборной Португалии. По данным Reuters, футболист заявил, что принял это решение после пресс-конференции Жезуша и беседы с президентом Португальской футбольной федерации Педру Проэнсой.

Это событие усилило предположения о том, что карьера Роналду в национальной команде может подойти к концу.

Но Жезуш не закрыл дверь перед Роналду

Самым интересным аспектом ситуации является то, что о разрыве отношений Роналду со сборной официально не объявлялось.

Напротив, Жорже Жезуш 4 октября после победы Португалии над Норвегией со счетом 2:1 заявил, что Роналду может вернуться в национальную команду, если захочет. Тренер подчеркнул, что футболист может быть включен в список кандидатов и на следующий вызов.

Следовательно, пока нет оснований воспринимать сообщения о том, что Роналду решил больше не играть за сборную Португалии, как окончательное решение.

Судя по позиции Жезуша, окончательное решение зависит от самого игрока.

Теперь все внимание приковано к «Ан-Насру»

Для Роналду теперь продолжается клубная карьера.

«Ан-Наср» снова принял 41-летнего нападающего в свои ряды и уделил ему особое внимание в официальном посте клуба. Возвращение Роналду в Эр-Рияд также важно для саудовского клуба, поскольку футболист продолжает подготовку к следующим матчам сезона.

Его следующая игра за «Ан-Наср» также вызывает особый интерес у болельщиков. Последним матчем Роналду за клуб была встреча против «Аль-Халиджа» 12 сентября. После этого он находился в распоряжении сборной Португалии.

История Роналду в сборной, возможно, еще не закончена

Криштиану Роналду — лучший бомбардир и рекордсмен по количеству матчей в истории сборной Португалии. Поэтому вполне естественно, что каждое его решение вызывает огромный интерес вокруг национальной команды.

На данный момент ситуация посылает двоякие сигналы: Роналду покинул расположение сборной, но Жорже Жезуш оставил дверь для его возвращения открытой.

Именно поэтому пока рано делать вывод о том, что «Роналду больше не будет играть за Португалию».

С одной стороны, 41-летняя легенда готовится продолжить карьеру в «Ан-Насре». С другой стороны, двери сборной Португалии по-прежнему открыты для него.

Ответ на самый интересный вопрос может стать известен во время следующего сбора: наденет ли Роналду снова футболку Португалии или на этом завершится его история в национальной команде, длившаяся более 20 лет?