«Большая угроза для фронта»: почему Украина обеспокоена российским аналогом Starlink?

·61·Мир
«Большая угроза для фронта»: почему Украина обеспокоена российским аналогом Starlink?

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести срочные ограничения против создаваемой Россией спутниковой интернет-системы «Рассвет». В интервью авторитетному изданию Финанкиал Тимес Зеленский сообщил, что неоднократно поднимал этот вопрос на уровне Белого дома.

Киев оценивает этот проект не просто как технологическую инициативу, а как серьезную стратегическую угрозу, способную полностью изменить баланс связи на линии фронта.

Встреча в Нью-Йорке и китайский фактор

По словам Зеленского, Россия не одинока в создании альтернативной спутниковой системы:

  • Участие Пекина: к развитию проекта активно подключились и китайские компании.

  • Требование к Трампу: на недавней встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский неоднократно просил Дональда Трампа ввести масштабные санкции против как российских, так и китайских компаний, причастных к этому проекту.

«Маленькая катастрофа»: чего опасаются украинские эксперты?

Украинский военный эксперт и консультант по связи и технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов подчеркнул, что относиться к этому проекту легкомысленно — большая ошибка:

  • Высокие темпы: по его словам, Россия имеет возможность выводить на орбиту за один запуск сразу десятки спутников.

  • Угроза на фронте: если российская глобальная низкоорбитальная интернет-сеть заработает на полную мощность, это может обернуться «маленькой катастрофой» для Вооруженных сил Украины на фронте, поскольку противник получит независимую и стабильную высокоскоростную сеть связи.

Именно поэтому Киев пытается пресечь эти космические планы России с помощью международных санкций еще до того, как они окончательно оформятся.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампРассвет (спутниковый интернет)Китайские компании
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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