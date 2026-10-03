«Большая угроза для фронта»: почему Украина обеспокоена российским аналогом Starlink?

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести срочные ограничения против создаваемой Россией спутниковой интернет-системы «Рассвет». В интервью авторитетному изданию Финанкиал Тимес Зеленский сообщил, что неоднократно поднимал этот вопрос на уровне Белого дома.

Киев оценивает этот проект не просто как технологическую инициативу, а как серьезную стратегическую угрозу, способную полностью изменить баланс связи на линии фронта.

Встреча в Нью-Йорке и китайский фактор

По словам Зеленского, Россия не одинока в создании альтернативной спутниковой системы:

Участие Пекина: к развитию проекта активно подключились и китайские компании.

Требование к Трампу: на недавней встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский неоднократно просил Дональда Трампа ввести масштабные санкции против как российских, так и китайских компаний, причастных к этому проекту.

«Маленькая катастрофа»: чего опасаются украинские эксперты?

Украинский военный эксперт и консультант по связи и технологиям Сергей «Флеш» Бескрестнов подчеркнул, что относиться к этому проекту легкомысленно — большая ошибка:

Высокие темпы: по его словам, Россия имеет возможность выводить на орбиту за один запуск сразу десятки спутников.

Угроза на фронте: если российская глобальная низкоорбитальная интернет-сеть заработает на полную мощность, это может обернуться «маленькой катастрофой» для Вооруженных сил Украины на фронте, поскольку противник получит независимую и стабильную высокоскоростную сеть связи.

Именно поэтому Киев пытается пресечь эти космические планы России с помощью международных санкций еще до того, как они окончательно оформятся.