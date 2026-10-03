Равных на континенте нет: Южная Корея в четвертый раз подряд стала чемпионом Азиатских игр

·44·Спорт
Равных на континенте нет: Южная Корея в четвертый раз подряд стала чемпионом Азиатских игр

Проходящий в Японии финальный матч мужского футбольного турнира Азиатских игр превратился в поистине принципиальное противостояние. В центральной встрече за золотые медали олимпийская сборная Южной Кореи (У-23) вышла на поле против хозяев турнира — Японии.

В упорном и насыщенном острой борьбой финале молодые корейские футболисты одержали минимальную, но крайне ценную победу со счетом 1:0, в очередной раз доказав свою абсолютную гегемонию в континентальном футболе.

Решающий удар и исторический успех

Единственный гол, решивший судьбу матча, был забит в середине второго тайма:

  • На 61-й минуте нападающий сборной Южной Кореи Чжи Сон Ом умело воспользовался свободным пространством в обороне соперника, поразил ворота японцев и открыл счет — 1:0.

  • Сколько бы молодежная сборная Японии ни пыталась восстановить равновесие в оставшееся время, прорвать организованную защиту корейцев ей так и не удалось.

Третья победа в финале над Японией

Этот успех открыл новую страницу в истории южнокорейского футбола:

  • Для корейцев это четвертый подряд чемпионский титул на Азиатских играх.

  • Примечательно, что Южная Корея завоевывает кубок, побеждая в финале турнира именно своего извечного соперника — Японию — уже третий раз кряду.

Напомним, что в матче за 3-е место этого соревнования олимпийская сборная Узбекистана (У-23) уступила Китаю в серии пенальти (основное время 2:2, пен. 3:4) и завершила турнир на четвертой строчке.

Азиатские игры. Финал

Южная Корея У-23 — Япония У-23 1:0

Гол: Чжи Сон Ом (61).

Южная Корея U-23Япония U-23Азиатские игрыЧжи Сон Ом
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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