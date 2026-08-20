Тайный коридор в Ормузском проливе: США открыли новый маршрут для вывоза нефти

·28·Мир
Тайный коридор в Ормузском проливе: США открыли новый маршрут для вывоза нефти

На фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке американские вооружённые силы запустили в Ормузском проливе секретный морской коридор для восстановления стратегических поставок нефти. Аксиос По данным источников издания Аксиос, Вашингтон, ограничив возможности иранских систем наблюдения, вывозит через южный фарватер на мировой рынок миллионы баррелей сырой нефти в день. Как проводится эта специальная операция?

«Пролив под нашим контролем»: признание американских чиновников

Американские официальные лица заявили, что уже два месяца южная часть Ормузского пролива полностью контролируется:

"Мы уже два месяца контролируем южный фарватер Ормузского пролива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) может создавать определённые неудобства, однако пролив находится не под их контролем. Контролируем его мы."

из заявления представителя правительства США

Подробности секретной операции в Ормузском проливе

Показатель

Показатели и подробности операции

Объём перевозки нефти

В среднем в день 10 млн баррелей (в отдельные ночи — до 15–20 млн баррелей)

Движение судов

Каждую ночь 15–20 танкеров движутся вдоль побережья Омана

Центр управления

Штаб-квартира в городе Форт-Брэгг, Северная Каролина

Сравнение с довоенным периодом

Примерно от обычного объёма экспорта 50 процентов

Возможности Ирана по наблюдению

Большая часть радаров и морских систем выведена из строя

Управление из Форт-Брэгга и вывод радаров из строя

По данным источников, эта масштабная операция стала возможной после двухнедельной кампании военных ударов, проведённой Центральным командованием США (КЭНТКОМ). В результате ударов основные радиолокационные средства и инфраструктура морского наблюдения Ирана получили серьёзные повреждения. Теперь Тегеран вынужден отслеживать движение в проливе лишь с помощью небольшого числа восстановленных радаров и быстроходных катеров КСИР.

Этот специальный коридор, управляемый из штаба в Форт-Брэгге, Северная Каролина, значительно смягчает дефицит на мировом энергетическом рынке.

Как вы считаете, сможет ли такой тайный морской контроль в Ормузском проливе полностью стабилизировать цены на нефть на мировом рынке?

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СШАИранОрмузский проливAxiosФорт-Брэгг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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