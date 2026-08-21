Вэнс: самое мощное оружие США против Ирана — экономическое давление

·19·Мир
Вэнс: самое мощное оружие США против Ирана — экономическое давление

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основным инструментом влияния Вашингтона на Иран является не военная сила, а экономическое давление. По его словам, санкции и экономические меры могут изменить отношение Тегерана к переговорам.

США усиливают давление

По словам Вэнса, самым эффективным инструментом в руках Вашингтона является экономическое давление на Иран.

«Сильное экономическое давление меняет подход Тегерана к соглашению», — заявил вице-президент США.

Вместе с тем Вэнс признал, что такой подход сопряжён с определёнными рисками. По его словам, Иран также пытается применять экономические меры против США.

Рост цен на нефть влияет на американцев

Вэнс также отметил рост цен на нефть в США. По его словам, американцы ощущают это в том числе на автозаправочных станциях.

В администрации США заявили, что принимают необходимые меры для обеспечения движения судов через Ормузский пролив.

Ормузский пролив — один из главных вопросов

Вэнс заявил, что Иран пытается ограничить судоходство в Ормузском проливе.

Цель Вашингтона заключается не только в стабилизации ситуации, но и в снижении цен на топливо за счёт увеличения поставок нефти и газа для американцев.

Вашингтон хочет заставить Тегеран заключить соглашение

Вэнс заявил, что США стремятся изменить ситуацию в Иране посредством нового экономического давления на страну.

По его словам, Вашингтон также намерен убедиться, что определённые объекты Ирана не будут восстановлены.

Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп объявил о начале кампании мощного экономического давления на Иран. По мнению Трампа, Тегеран упустил возможность достичь соглашения с США по спорным вопросам.

СШАИранДжей Ди ВэнсДональд ТрампОрмузский пролив
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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