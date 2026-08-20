Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о позиции Москвы по вопросу суверенитета и территориальной целостности Украины. По её словам, такие гарантии Украине может обеспечить только Россия. Это заявление прозвучало на брифинге 20 августа.

«Гарантом может быть Россия»

Захарова подчеркнула, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу.

«Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была и может быть только Россия».

Заявление дипломата прозвучало в контексте позиции России по переговорам по Украине и гарантиям безопасности.

Захарова резко оценила политику Запада

Представитель МИД России также подвергла критике отношение западных стран к Украине. По её мнению, Украина не представляет интереса для Запада как независимое и экономически развитое государство.

Захарова заявила, что интерес Запада к Украине, согласно её трактовке, носит преимущественно прагматичный характер и направлен на достижение геополитических целей.

«Украина не нужна Западу ни как независимое, ни как процветающее государство».

По её словам, если бы Запад был заинтересован в Украине именно как в таком государстве, его политика была бы иной.

Как Москва оценивает цели Запада?

Захарова заявила, что Запад использует территорию Украины как инструмент геополитического давления на Россию.

По её словам, Москва рассматривает политику Запада как стратегию, направленную на использование ресурсов Украины и усиление рисков для России.

Такова официальная позиция МИД России в отношении войны на Украине и роли Запада в ней.

«Будущее Украины предопределено»

Захарова также подвергла критике помощь, оказываемую Украине Западом. По её мнению, ресурсы ограничены, а Запад недостаточно обеспокоен будущим нынешней политической системы на Украине.

Она назвала действующую власть в Киеве «неонацистским режимом» и заявила, что его будущее «предопределено».

Заявления прозвучали на фоне переговоров

Эти заявления Захаровой были сделаны в то время, когда обсуждаются вопросы прекращения войны между Россией и Украиной, а также будущих гарантий безопасности.

Вместе с тем, позиция России о том, что она может быть «гарантом суверенитета Украины», является политическим заявлением Москвы. Украина и западные страны занимают по этому вопросу другие позиции.