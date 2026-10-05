«Уэнсдэй» возвращается с 3-м сезоном: съемки завершены

·32·Культура
«Уэнсдэй» возвращается с 3-м сезоном: съемки завершены

Netflix объявил о завершении съемок третьего сезона сериала «Уэнсдэй». Платформа сообщила об этом, опубликовав новый кадр. Ожидается, что следующий сезон сериала выйдет в прокат в 2027 году.

Дженна Ортега снова исполнит роль Уэнсдэй Аддамс. Вместе с актрисой в проекте примут участие такие известные актеры, как Кэтрин Зета-Джонс, Ева Грин, Вайнона Райдер и Лена Хиди. Среди режиссеров, работавших над сериалом, — Тим Бертон.

В новом сезоне события примут еще более драматичный оборот. Близкая подруга Уэнсдэй, Энид, окажется в серьезной опасности. Узнав об этом, Уэнсдэй решает спасти ее и таким образом сталкивается с новыми приключениями.

Первый сезон «Уэнсдэй» вышел на Netflix в 2022 году. Три года спустя, в 2025 году, зрителям был представлен второй сезон. Теперь же создатели сериала продолжают историю Уэнсдэй в третьем сезоне. Поклонники смогут узнать, какие события ждут героев в новых сериях, в 2027 году.

NetflixУэнсдэйДженна ОртегаТим Бертон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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