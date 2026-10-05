Почему тяжелые сердечные приступы чаще случаются по понедельникам?

Результаты нового исследования показали, что одна из самых тяжелых форм сердечного приступа встречается по понедельникам чаще, чем в другие дни. В Ирландии были изучены данные более 10 тысяч пациентов и проанализировано распределение случаев инфаркта по дням недели.

В ходе исследования было установлено, что количество тяжелых инфарктов по понедельникам на 13 процентов превышает ожидаемые показатели. Этот результат указывает на возможную связь между понедельником и сердечными приступами.

В качестве одной из вероятных причин ученые называют изменение режима сна. Смещение времени отхода ко сну и пробуждения в выходные дни, а затем возвращение к привычному графику в понедельник могут оказывать влияние на организм. Сбои в биологических часах также рассматриваются как один из возможных факторов.

При этом исследователи отмечают, что точная причина пока не установлена. Результаты не означают, что сердечный приступ обязательно произойдет в понедельник, а лишь указывают на выявленную статистическую закономерность.