Почему тяжелые сердечные приступы чаще случаются по понедельникам?

·27·Здоровье
Почему тяжелые сердечные приступы чаще случаются по понедельникам?

Результаты нового исследования показали, что одна из самых тяжелых форм сердечного приступа встречается по понедельникам чаще, чем в другие дни. В Ирландии были изучены данные более 10 тысяч пациентов и проанализировано распределение случаев инфаркта по дням недели.

В ходе исследования было установлено, что количество тяжелых инфарктов по понедельникам на 13 процентов превышает ожидаемые показатели. Этот результат указывает на возможную связь между понедельником и сердечными приступами.

В качестве одной из вероятных причин ученые называют изменение режима сна. Смещение времени отхода ко сну и пробуждения в выходные дни, а затем возвращение к привычному графику в понедельник могут оказывать влияние на организм. Сбои в биологических часах также рассматриваются как один из возможных факторов.

При этом исследователи отмечают, что точная причина пока не установлена. Результаты не означают, что сердечный приступ обязательно произойдет в понедельник, а лишь указывают на выявленную статистическую закономерность.

ПонедельникИрландиясердечный приступрежим сна
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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