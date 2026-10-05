МрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за сутки

·30·Мир
МрБеаст установил рекорд, набрав 71,8 млн просмотров за сутки

МрБеаст, один из самых популярных создателей контента на платформе YouTube, зафиксировал очередной грандиозный результат. Его новое видео за первые 24 часа после публикации набрало 71,8 миллиона просмотров. Этот показатель стал личным рекордом ютубера по количеству просмотров за сутки.

Интерес к видео проявился не только в количестве просмотров, но и в том, сколько времени зрители потратили на его просмотр. Согласно данным, пользователи смотрели ролик в среднем более 20 минут.

В результате общее время просмотра видео превысило 1 миллиард минут. Это демонстрирует, какой огромный интерес вызывает контент МрБеаст у аудитории YouTube.

В последние годы МрБеаст стал одним из самых узнаваемых авторов на платформе благодаря своим масштабным проектам, крупным призам и необычным видео. Новый рекорд пополнил копилку его высоких достижений на YouTube.

MrBeastРекорд YouTubeАудитория YouTubeВидео YouTube
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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