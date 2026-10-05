На Международной космической станции запущено новое устройство для анализа состава воздуха

На Международной космической станции началось использование современного оборудования, которое автоматически контролирует химический состав воздуха и способно обнаруживать десятки различных примесей. Эта новая технология, важная для космических исследований и работы орбитальных станций, является значительным шагом в обеспечении безопасности космонавтов и непрерывном мониторинге состояния атмосферы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая технология контроля воздуха в космосе

По данным иксбт.ком, это высокотехнологичное устройство было доставлено на станцию грузовым кораблем «Прогресс МС-35». Оно предназначено для непрерывного мониторинга атмосферы станции в рамках научного эксперимента под названием «Газоанализатор-ФС». Система постоянно регистрирует как основные газы, так и все посторонние компоненты в воздухе.

Основной принцип работы нового газоанализатора основан на методе Фурье-спектроскопии. Устройство пропускает инфракрасное излучение через пробу воздуха и анализирует специфический спектр поглощения. Этот процесс позволяет оперативно определять наличие газов в воздухе и их точную концентрацию.

Программное обеспечение способно автоматически распознавать 35 видов микропримесей. Кроме того, передаваемая на Землю интерферограмма дает специалистам возможность дополнительно идентифицировать другие компоненты в атмосфере станции. Это открывает путь к более глубокому изучению воздушной среды на орбитальной станции.

Полезная нагрузка грузового корабля и планы на будущее

Напомним, что космический корабль «Прогресс МС-35» был успешно запущен с космодрома Байконур и через три дня пристыковался к Международной космической станции. Помимо традиционных грузов — топлива, воды, продуктов питания и кислорода, на борту корабля было доставлено оборудование, необходимое для ряда научных исследований.

В частности, этим рейсом на станцию были доставлены научное оборудование и расходные материалы для таких экспериментов, как «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация». Это показывает, что, несмотря на то, что станция доживает свои последние годы, научно-исследовательская работа на ней продолжается полным ходом.

Для справки: по прогнозам NASA, компания SpaceX должна завершить разработку аппарата Унитед Статес Деорбит Вехикле (УСДВ), предназначенного для сведения Международной космической станции с орбиты, во второй половине 2028 года. Несмотря на это, станция продолжает оснащаться новейшим современным оборудованием даже на заключительном этапе своей эксплуатации.