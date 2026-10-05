На Международной космической станции запущено новое устройство для анализа состава воздуха

·21·Технологии
На Международной космической станции запущено новое устройство для анализа состава воздуха

На Международной космической станции началось использование современного оборудования, которое автоматически контролирует химический состав воздуха и способно обнаруживать десятки различных примесей. Эта новая технология, важная для космических исследований и работы орбитальных станций, является значительным шагом в обеспечении безопасности космонавтов и непрерывном мониторинге состояния атмосферы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новая технология контроля воздуха в космосе

По данным иксбт.ком, это высокотехнологичное устройство было доставлено на станцию грузовым кораблем «Прогресс МС-35». Оно предназначено для непрерывного мониторинга атмосферы станции в рамках научного эксперимента под названием «Газоанализатор-ФС». Система постоянно регистрирует как основные газы, так и все посторонние компоненты в воздухе.

Основной принцип работы нового газоанализатора основан на методе Фурье-спектроскопии. Устройство пропускает инфракрасное излучение через пробу воздуха и анализирует специфический спектр поглощения. Этот процесс позволяет оперативно определять наличие газов в воздухе и их точную концентрацию.

Программное обеспечение способно автоматически распознавать 35 видов микропримесей. Кроме того, передаваемая на Землю интерферограмма дает специалистам возможность дополнительно идентифицировать другие компоненты в атмосфере станции. Это открывает путь к более глубокому изучению воздушной среды на орбитальной станции.

Полезная нагрузка грузового корабля и планы на будущее

Напомним, что космический корабль «Прогресс МС-35» был успешно запущен с космодрома Байконур и через три дня пристыковался к Международной космической станции. Помимо традиционных грузов — топлива, воды, продуктов питания и кислорода, на борту корабля было доставлено оборудование, необходимое для ряда научных исследований.

В частности, этим рейсом на станцию были доставлены научное оборудование и расходные материалы для таких экспериментов, как «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация». Это показывает, что, несмотря на то, что станция доживает свои последние годы, научно-исследовательская работа на ней продолжается полным ходом.

Для справки: по прогнозам NASA, компания SpaceX должна завершить разработку аппарата Унитед Статес Деорбит Вехикле (УСДВ), предназначенного для сведения Международной космической станции с орбиты, во второй половине 2028 года. Несмотря на это, станция продолжает оснащаться новейшим современным оборудованием даже на заключительном этапе своей эксплуатации.

КосмосМКСТехнологииНаучный экспериментНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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