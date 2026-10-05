Андрес Иньеста восхищен игрой Ламина Ямаля

·37·Спорт
Андрес Иньеста восхищен игрой Ламина Ямаля

Барселона Легендарный полузащитник клуба Андрес Иньеста высоко оценил стремительный и яркий прогресс молодого вингера Ламина Ямаля в текущем сезоне. Опытный экс-футболист, который ранее был свидетелем становления Лионеля Месси, особо подчеркнул, что результаты, демонстрируемые 19-летним талантом сегодня, являются чем-то выдающимся. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Mundo Deportivo, Андрес Иньеста признал, что уровень, который сейчас демонстрирует Ламин Ямаль, — явление крайне редкое для современного профессионального футбола. По его мнению, если бы достижение таких результатов было легким делом, на поле было бы гораздо больше молодых игроков такого уровня.

Впечатляющая статистика Ямаля

Юный талант каталонцев уже успел проявить себя в матчах Ла Лиги в текущем сезоне. Всего за семь встреч чемпионата Ламин Ямаль забил семь голов в ворота соперников, став одним из ключевых лидеров своей команды и полностью доказав свою феноменальную силу.

Андрес Иньеста, добившийся больших успехов в составе клуба, в свое время своими глазами видел, как Лионель Месси входил в мир профессионального футбола. Именно поэтому он прекрасно понимает процесс воспитания молодых талантов и их постепенного становления.

Амбиции и блестящее будущее

Иньеста обратил внимание не только на голы и статистику Ямаля, но и на его отношение к футболу, а также на его внутренние качества. По словам бывшего полузащитника, несмотря на юный возраст игрока, его огромные амбиции и легкость в игре заслуживают восхищения.

«Самое прекрасное и важное во всем этом — его огромные амбиции, легкий подход к игре и, самое главное, то, что впереди его ждет еще более великое будущее»— добавил Андрес Иньеста.

Подводя итог, можно сказать, что воспитанник «Барселоны» Ламин Ямаль с первых шагов в своей профессиональной карьере успел завоевать внимание не только болельщиков, но и легенд клуба. Насколько блестящим будет его будущее, покажет время.

Ламин ЯмальАндрес ИньестаБарселонаЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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