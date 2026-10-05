Китайский врач бросила 20-летнюю медицинскую карьеру и занялась бизнесом по продаже булочек

Китайский врач Дун Мин после более чем 20 лет медицинской деятельности выбрала совершенно иной путь. 48-летняя женщина открыла в Ухане в 2023 году магазин традиционных паровых булочек с начинкой. И хотя поначалу это решение казалось неожиданным, ее новый бизнес быстро завоевал внимание клиентов. А в июле Дун удалось открыть уже вторую торговую точку.

Она окончила медицинский факультет Уханьского университета в 1999 году и начала трудовую деятельность в Шэньчжэне в качестве гинеколога. Несколько лет спустя она вернулась в Ухань, чтобы помогать семье. Позже она работала в местной больнице Тяньмэня и стала юридическим представителем этого учреждения.

По словам Дун, за годы работы врачом ей приходилось заниматься не только лечением пациентов, но и множеством сопутствующих проблем, таких как проверки и медицинские споры. Это вызывало сильное психологическое давление.

Идеей для нового бизнеса ее вдохновила подруга, у которой был магазин булочек. Сегодня она подчеркивает, что чувствует себя счастливой, несмотря на то, что работает более 10 часов в день.