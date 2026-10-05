Верблюдам тоже делают ботокс? 20 верблюдов дисквалифицированы на конкурсе красоты

·63·Мир
Верблюдам тоже делают ботокс? 20 верблюдов дисквалифицированы на конкурсе красоты

На конкурсе красоты верблюдов, прошедшем в городе Аль-Мусанна в Омане, произошел неожиданный инцидент. 20 верблюдов, которые должны были участвовать в конкурсе, были дисквалифицированы после ветеринарного осмотра. Причиной стало стремление искусственно изменить внешний вид животных.

Специалисты выяснили, что некоторым верблюдам вкололи ботокс и филлеры, а также использовали силикон для придания горбам большей визуальной объемности. Кроме того, изучается вероятность применения гормонов для более рельефного отображения мышц.

На конкурсах верблюдов в странах Персидского залива внешность считается одним из важнейших критериев. Жюри уделяет внимание губам, носу, голове, шее, горбу и телосложению животных. По этой причине победа может принести владельцу животного крупную финансовую выгоду.

По мнению ветеринарных экспертов, подобные косметические вмешательства могут привести к инфекциям, воспалениям и повреждению тканей. А ботокс, воздействуя на функции лицевых мышц, способен помешать животному нормально питаться и пить воду.

Организаторы заявили, что для обеспечения честности конкурса ветеринарный контроль будет еще более усилен.

Аль-Мусаннаконкурс красоты верблюдовботокссиликон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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