Кто будущая супруга Нодирбека Абдусатторова? На когда назначена свадьба?

·0·Культура
Кто будущая супруга Нодирбека Абдусатторова? На когда назначена свадьба?

Известный узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов готовится к свадьбе. Помолвка спортсмена состоялась 4 октября. Сообщается, что свадебное торжество запланировано на март 2027 года.

Стало известно, что избранницей гроссмейстера стала Севинч Мавлонова. Она работает в сфере кибербезопасности и является лауреатом премии имени Зульфии.

Таким образом, жизни двух молодых людей, работающих в сферах спорта и современных технологий, соединяются в одной точке. Нодирбек Абдусатторов известен своими успехами в шахматах не только в Узбекистане, но и на международной арене. Он стал гроссмейстером в 13 лет, в 2021 году завоевал титул чемпиона мира по рапиду. Также в составе сборной Узбекистана он выиграл золотую медаль на Шахматной олимпиаде 2022 года.

Теперь для юного чемпиона открывается новая страница жизни. В связи с помолвкой желаем Абдусатторову и Мавлоновой счастья, любви и крепкой семьи.

Нодирбек АбдусатторовСевинч МавлоноваШахматная олимпиада 2022Кибербезопасность
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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