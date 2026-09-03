Жавохир Синдаров примет участие в крупном турнире в Индии...

Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров получит возможность проявить себя в еще одном престижном шахматном соревновании. С 5 по 13 сентября он примет участие в четвертом сезоне турнира Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе в индийском городе Бенгалуру в составе команды ФЕРС Американ Гамбитс.

На этот раз наш соотечественник выступит не просто как рядовой член команды, а в статусе Икон — основного шахматиста на первой доске. Участие Синдарова в качестве лидера команды еще больше повышает интерес к соревнованию.

Новый статус для Синдарова

В сезоне Глобал Чесс Леагуе 2026 года Синдаров назначен игроком Икон команды ФЕРС Американ Гамбитс. Помимо него, в состав команды входят такие шахматисты, как Даниил Дубов, Нихал Сарин, Бибисара Асаубаева, Сара Хадем и Марк-Андриа Маурицци.

Для Жавохира Синдарова этот турнир станет важной возможностью проявить себя на первой доске в качестве лидера команды.

Согласно официальным данным Глобал Чесс Леагуе, узбекский гроссмейстер в настоящее время занимает 4-е место в мировом рейтинге. В ходе его предыдущих выступлений в ГКЛ было зафиксировано 10 побед, 11 ничьих и 6 поражений.

В Бенгалуру соберутся звезды шахмат

В турнире, помимо Синдарова, примут участие и другие лидеры мировых шахмат. Среди них:

Магнус Карлсен;

Вишванатан Ананд;

Алиреза Фируджа;

Ян Непомнящий;

Даниил Дубов;

Нихал Сарин.

Карлсен возвращается на соревнование и выступит в составе команды Алпине АПЛ Пиперс. Его команда является победителем сезона 2025 года.

В каком формате пройдет соревнование?

В Глобал Чесс Леагуе 2026 года примут участие шесть франчайзинговых команд. На основном этапе команды сыграют друг с другом по круговой системе в два круга.

Информация Показатель Соревнование Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе Сезон 4-й сезон Место проведения Бенгалуру, Индия Даты 5–13 сентября Команды 6 команд Команда Синдарова ФЕРС Американ Гамбитс Статус Синдарова Икон, первая доска Призовой фонд 1 млн долларов

Предварительный этап соревнования пройдет с 5 по 12 сентября. Две лучшие команды поборются за чемпионство в финале 13 сентября. Общий призовой фонд составляет 1 миллион долларов США.

Почему этот турнир важен для Синдарова?

Для Жавохира Синдарова соревнование в Бенгалуру — это не просто клубный турнир. В этом году он приближается к одному из важнейших этапов своей шахматной карьеры.

Синдаров завоевал право побороться за звание чемпиона мира, выиграв Турнир претендентов 2026 года. В конце года он сыграет за шахматную корону против действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша. По данным Reuters, обоим шахматам по 20 лет, и это станет одним из самых молодых матчей за звание чемпиона мира в истории.

Поэтому Глобал Чесс Леагуе предоставит ему возможность в очередной раз проверить свою готовность против соперников высокого уровня.

Теперь все внимание приковано к Синдарову

Выступление узбекского гроссмейстера на первой доске на турнире в Бенгалуру возлагает на него большую ответственность за общий результат команды.

Ожидается, что Глобал Чесс Леагуе, которая начнется 5 сентября, станет для Синдарова не просто командной победой, а одним из важнейших шахматных испытаний перед матчем за звание чемпиона мира.