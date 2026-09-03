Жавохир Синдаров примет участие в крупном турнире в Индии...
Узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров получит возможность проявить себя в еще одном престижном шахматном соревновании. С 5 по 13 сентября он примет участие в четвертом сезоне турнира Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе в индийском городе Бенгалуру в составе команды ФЕРС Американ Гамбитс.
На этот раз наш соотечественник выступит не просто как рядовой член команды, а в статусе Икон — основного шахматиста на первой доске. Участие Синдарова в качестве лидера команды еще больше повышает интерес к соревнованию.
Новый статус для Синдарова
В сезоне Глобал Чесс Леагуе 2026 года Синдаров назначен игроком Икон команды ФЕРС Американ Гамбитс. Помимо него, в состав команды входят такие шахматисты, как Даниил Дубов, Нихал Сарин, Бибисара Асаубаева, Сара Хадем и Марк-Андриа Маурицци.
Для Жавохира Синдарова этот турнир станет важной возможностью проявить себя на первой доске в качестве лидера команды.
Согласно официальным данным Глобал Чесс Леагуе, узбекский гроссмейстер в настоящее время занимает 4-е место в мировом рейтинге. В ходе его предыдущих выступлений в ГКЛ было зафиксировано 10 побед, 11 ничьих и 6 поражений.
В Бенгалуру соберутся звезды шахмат
В турнире, помимо Синдарова, примут участие и другие лидеры мировых шахмат. Среди них:
Магнус Карлсен;
Вишванатан Ананд;
Алиреза Фируджа;
Ян Непомнящий;
Даниил Дубов;
Нихал Сарин.
Карлсен возвращается на соревнование и выступит в составе команды Алпине АПЛ Пиперс. Его команда является победителем сезона 2025 года.
В каком формате пройдет соревнование?
В Глобал Чесс Леагуе 2026 года примут участие шесть франчайзинговых команд. На основном этапе команды сыграют друг с другом по круговой системе в два круга.
Информация
Показатель
Соревнование
Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе
Сезон
4-й сезон
Место проведения
Бенгалуру, Индия
Даты
5–13 сентября
Команды
6 команд
Команда Синдарова
ФЕРС Американ Гамбитс
Статус Синдарова
Икон, первая доска
Призовой фонд
1 млн долларов
Предварительный этап соревнования пройдет с 5 по 12 сентября. Две лучшие команды поборются за чемпионство в финале 13 сентября. Общий призовой фонд составляет 1 миллион долларов США.
Почему этот турнир важен для Синдарова?
Для Жавохира Синдарова соревнование в Бенгалуру — это не просто клубный турнир. В этом году он приближается к одному из важнейших этапов своей шахматной карьеры.
Синдаров завоевал право побороться за звание чемпиона мира, выиграв Турнир претендентов 2026 года. В конце года он сыграет за шахматную корону против действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша. По данным Reuters, обоим шахматам по 20 лет, и это станет одним из самых молодых матчей за звание чемпиона мира в истории.
Поэтому Глобал Чесс Леагуе предоставит ему возможность в очередной раз проверить свою готовность против соперников высокого уровня.
Теперь все внимание приковано к Синдарову
Выступление узбекского гроссмейстера на первой доске на турнире в Бенгалуру возлагает на него большую ответственность за общий результат команды.
Ожидается, что Глобал Чесс Леагуе, которая начнется 5 сентября, станет для Синдарова не просто командной победой, а одним из важнейших шахматных испытаний перед матчем за звание чемпиона мира.
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