Под председательством Президента началось важное совещание по сокращению бедности

Началось расширенное видеоселекторное совещание, посвященное выводу работы по сокращению бедности, обеспечению занятости населения и повышению доходов семей в Узбекистане на новый, качественно более высокий этап. На совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева наряду с достигнутыми за последнее время весомыми положительными показателями подвергаются жесткой критике безответственность и безынициативность на местах, а также проблемы в нижнем звене.

Позитивные изменения в цифрах: Число нуждающихся сократилось на 700 тысяч человек

По данным пресс-службы главы государства, в рамках стратегии борьбы с бедностью по всей республике достигаются конкретные результаты:

Уровень бедности снижается: В начале года уровень бедности в стране снизился до 5,8 процента, а число нуждающегося населения составляло 2 миллиона 200 тысяч человек;

Сегодняшний показатель: В результате осуществленных адресных мер этот показатель в настоящее время сокращен до 1,5 миллиона человек ;

Образцовые регионы: 49 районов и 3 429 махаллей, правильно и системно организовавших работу, сегодня постепенно превращаются в территории, свободные от безработицы и бедности.

«Возможности у всех одинаковые, но где результат?»: Критике подверглись 159 районов

Однако картина по республике неоднородная. В то время как в 49 районах работа продвигается вперед, была подвергнута резкой критике недостаточная результативность деятельности ответственных лиц в оставшихся 159 районах и городах, а также 5 536 махаллях:

Президент подчеркнул, что всем регионам выделены одинаковые финансовые ресурсы, равные полномочия и созданы все необходимые условия;

Несмотря на это, то, что отдельные руководители не могут воспользоваться созданными возможностями, увеличивает разрыв между регионами.

Почему на местах буксует работа? «Опасения» руководителей и отсутствие направления

На совещании были открыто указаны основные факторы отсутствия ожидаемых результатов в нижней системе:

«Семерке махалли» не дают четких указаний: Вышестоящие руководители, ответственные за данную структуру, не доводят до сотрудников в регионах, районах и махаллях четкую методику и указания по практическому исполнению принятых решений;

Отсутствие объективной оценки: Отдельные должностные лица не умеют правильно использовать условия и давать реальную оценку эффективности деятельности «семерки»;

Уклонение от ответственности и опасения: Отмечалось, что у сотрудников районного и махаллинского звеньев, ответственных за вопросы бедности и безработицы, все еще сохраняется внутренний страх и опасения, многие не хотят брать на себя ответственность;

Приведен в пример опыт Китая: Было особо напомнено, что даже такое государство, как Китай, обладающее 50-летним опытом масштабной работы по сокращению бедности, исходя из требований времени, постоянно дает нижнему звену новые и конкретные указания.

Ожидается, что на совещании будут даны новые поручения по полному пересмотру системы сокращения бедности и усилению персональной ответственности каждого должностного лица.

А как по вашему, насколько ощутима работа «семерки махалли» в сокращении бедности и безработицы в вашей махалле? Какую помощь (субсидию, обучение профессиям или льготный кредит) необходимо оказать в первую очередь, чтобы поставить нуждающиеся семьи на ноги? Оставляйте свои мысли и наблюдения в комментариях!