Под председательством Президента началось важное совещание по сокращению бедности

·13·Узбекистан
Под председательством Президента началось важное совещание по сокращению бедности

Началось расширенное видеоселекторное совещание, посвященное выводу работы по сокращению бедности, обеспечению занятости населения и повышению доходов семей в Узбекистане на новый, качественно более высокий этап. На совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева наряду с достигнутыми за последнее время весомыми положительными показателями подвергаются жесткой критике безответственность и безынициативность на местах, а также проблемы в нижнем звене.

Позитивные изменения в цифрах: Число нуждающихся сократилось на 700 тысяч человек

По данным пресс-службы главы государства, в рамках стратегии борьбы с бедностью по всей республике достигаются конкретные результаты:

  • Уровень бедности снижается: В начале года уровень бедности в стране снизился до 5,8 процента, а число нуждающегося населения составляло 2 миллиона 200 тысяч человек;

  • Сегодняшний показатель: В результате осуществленных адресных мер этот показатель в настоящее время сокращен до 1,5 миллиона человек;

  • Образцовые регионы: 49 районов и 3 429 махаллей, правильно и системно организовавших работу, сегодня постепенно превращаются в территории, свободные от безработицы и бедности.

«Возможности у всех одинаковые, но где результат?»: Критике подверглись 159 районов

Однако картина по республике неоднородная. В то время как в 49 районах работа продвигается вперед, была подвергнута резкой критике недостаточная результативность деятельности ответственных лиц в оставшихся 159 районах и городах, а также 5 536 махаллях:

  • Президент подчеркнул, что всем регионам выделены одинаковые финансовые ресурсы, равные полномочия и созданы все необходимые условия;

  • Несмотря на это, то, что отдельные руководители не могут воспользоваться созданными возможностями, увеличивает разрыв между регионами.

Почему на местах буксует работа? «Опасения» руководителей и отсутствие направления

На совещании были открыто указаны основные факторы отсутствия ожидаемых результатов в нижней системе:

  • «Семерке махалли» не дают четких указаний: Вышестоящие руководители, ответственные за данную структуру, не доводят до сотрудников в регионах, районах и махаллях четкую методику и указания по практическому исполнению принятых решений;

  • Отсутствие объективной оценки: Отдельные должностные лица не умеют правильно использовать условия и давать реальную оценку эффективности деятельности «семерки»;

  • Уклонение от ответственности и опасения: Отмечалось, что у сотрудников районного и махаллинского звеньев, ответственных за вопросы бедности и безработицы, все еще сохраняется внутренний страх и опасения, многие не хотят брать на себя ответственность;

  • Приведен в пример опыт Китая: Было особо напомнено, что даже такое государство, как Китай, обладающее 50-летним опытом масштабной работы по сокращению бедности, исходя из требований времени, постоянно дает нижнему звену новые и конкретные указания.

Ожидается, что на совещании будут даны новые поручения по полному пересмотру системы сокращения бедности и усилению персональной ответственности каждого должностного лица.

А как по вашему, насколько ощутима работа «семерки махалли» в сокращении бедности и безработицы в вашей махалле? Какую помощь (субсидию, обучение профессиям или льготный кредит) необходимо оказать в первую очередь, чтобы поставить нуждающиеся семьи на ноги? Оставляйте свои мысли и наблюдения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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