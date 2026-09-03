В Ташкенте посреди дороги прорвало трубу, обрушился асфальт

Сегодня, 3 сентября, на улице Глинки в Яккасарайском районе города Ташкента произошло ЧП. Из-за прорыва трубы высокого давления часть дорожного покрытия обрушилась. В результате инцидента один человек получил легкие телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба хокимията района.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают соответствующие ответственные организации и профильные специалисты. Специалисты выясняют причины, приведшие к инциденту, устраняют его последствия, а также проводят работы по восстановлению поврежденного участка дороги.

Подчеркивается, что данная ситуация находится на особом контроле хокимията города Ташкента.

Сообщается, что в результате происшествия один человек получил легкие травмы. Ему была оказана необходимая скорая медицинская помощь на месте происшествия или в кратчайшие сроки.

Также на место происшествия оперативно прибыли аварийно-восстановительная бригада и профильные специалисты ООО «Veolia Energy Tashkent». В настоящее время сотрудники изучают все детали сложившейся ситуации, а также факторы, ставшие причиной обрушения дорожного покрытия.

Уточняется, что на данный момент каких-либо случаев утечки не зафиксировано.

Кроме того, в целях безопасности движение транспортных средств по улице Глинки временно приостановлено. Водителей просят учитывать данное временное ограничение при планировании своих маршрутов.

Хокимият города Ташкента принимает необходимые меры по обеспечению безопасности граждан на территории, а также по максимальному снижению возможных неудобств.

В настоящее время ситуация и работы, ведущиеся на месте происшествия, находятся под постоянным контролем ответственных лиц.