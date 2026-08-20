После таяния льдов в Гренландии появились сотни китов

Постепенное исчезновение морских льдов у восточного побережья Гренландии создаёт условия для перемещения крупных китов в районы, ранее недоступные для них. Такой вывод основан на результатах исследований, проводившихся на протяжении нескольких десятилетий. За это время учёные наблюдали и снимали сотни представителей крупнейших китов в мире.

Исследование показало, что крупные морские млекопитающие, такие как горбатые киты, малые полосатики и финвалы, в летние месяцы кормятся в свободных ото льда водах у побережья Гренландии.

На самом деле исторически эти морские млекопитающие не встречались в данном районе. Причина заключалась в том, что из-за ледяного покрова они не могли попасть в воды, расположенные близко к берегу. Однако в результате изменения климата температура моря повышается, льды тают, и киты начинают приспосабливаться к новым условиям.

Учёные описывают это явление как сезонный «пик кормления» в Арктике. По мнению специалистов, оно является частью масштабных изменений, происходящих в океанской среде Восточной Гренландии.

Профессор Института природных ресурсов Гренландии Хайде-Йоргенсен заявил BBC Невс, что изменения в регионе являются «одними из самых резких изменений, которые можно наблюдать в любой части субарктики».

Киты питаются рыбой, мигрировавшей в более тёплые воды

По словам учёных, одной из основных причин этих изменений являются повышение температуры моря и увеличение количества пищи. Возможно, киты питаются рыбой, переместившейся в более тёплые воды Гренландии.

Согласно расчётам исследователей, три указанных вида китов могут потреблять не менее 800 тысяч тонн рыбы и криля в течение летнего сезона кормления.

В то же время исследование пока не внесло ясности в вопрос о том, означает ли это общее увеличение численности китов или же является результатом их миграции из других районов.

Другие эксперты, беседовавшие с BBC, выразили обеспокоенность тем, что результаты исследования могут свидетельствовать об усилении потока китов из Западной Гренландии. Это является деликатным вопросом для Гренландии, поскольку в стране ведётся промысел некоторых видов китов.

Тем не менее учёные подчёркивают, что результаты исследования показывают: эти киты, «использующие возможности», приспосабливаются к меняющейся среде и, возможно, даже получают пользу от новых условий.

Некоторые арктические животные, напротив, теряют свою территорию

Однако изменение климата не приносит одинаково положительных результатов для всех арктических животных.

По словам профессора Хайде-Йоргенсена, некоторые виды, такие как нарвалы и белухи, сейчас находятся «в тяжёлом положении». Они вынуждены делить среду обитания с другими китами, проникающими на новые территории, или даже вытесняются из собственных мест обитания.