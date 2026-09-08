Продавец спас девочку от наезда автомобиля (видео)

В мексиканском городе Пуэбла сотрудник магазина спас 3-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу, от наезда автомобиля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения магазина и широко разошелся в социальных сетях.

Происшествие случилось 6 сентября возле магазина «Эл Рей дел Ахорро» на 11-й южной авеню города. На кадрах видно, как девочка внезапно выбегает в сторону проезжей части, а женщина пытается догнать ее, но спотыкается и падает.

В этот момент продавец, заметив опасность, тут же бросил работу и побежал следом за ребенком. Всего за несколько секунд он успел догнать девочку и увезти ее с дороги, где двигались машины. По некоторым данным, защищая ребенка, сотрудник сам упал, однако серьезных травм зафиксировано не было.

Девочку благополучно вернули семье. После распространения видео с места происшествия пользователи соцсетей высоко оценили быстрые действия сотрудника, назвав его «героем».

Сам работник магазина рассказал, что в момент происшествия не раздумывал долго: увидев, что ребенок в опасности, он инстинктивно бросился на помощь. Он призвал родителей не оставлять детей без присмотра вблизи оживленных дорог.