Продавец спас девочку от наезда автомобиля (видео)

·115·Мир
Продавец спас девочку от наезда автомобиля (видео)

В мексиканском городе Пуэбла сотрудник магазина спас 3-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу, от наезда автомобиля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения магазина и широко разошелся в социальных сетях.

Происшествие случилось 6 сентября возле магазина «Эл Рей дел Ахорро» на 11-й южной авеню города. На кадрах видно, как девочка внезапно выбегает в сторону проезжей части, а женщина пытается догнать ее, но спотыкается и падает.

В этот момент продавец, заметив опасность, тут же бросил работу и побежал следом за ребенком. Всего за несколько секунд он успел догнать девочку и увезти ее с дороги, где двигались машины. По некоторым данным, защищая ребенка, сотрудник сам упал, однако серьезных травм зафиксировано не было.

Девочку благополучно вернули семье. После распространения видео с места происшествия пользователи соцсетей высоко оценили быстрые действия сотрудника, назвав его «героем».

Сам работник магазина рассказал, что в момент происшествия не раздумывал долго: увидев, что ребенок в опасности, он инстинктивно бросился на помощь. Он призвал родителей не оставлять детей без присмотра вблизи оживленных дорог.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Автомобиль с дистанционным управлением врезался в полицейскую машину (видео)Автомобиль с дистанционным управлением врезался в полицейскую машину (видео)Сегодня, 20:12В Англии аттракцион остановился, и 27 человек застряли на 15-метровой высотеВ Англии аттракцион остановился, и 27 человек застряли на 15-метровой высотеСегодня, 19:38В Австрии запретили ношение хиджаба для девочек младше 14 летВ Австрии запретили ношение хиджаба для девочек младше 14 летСегодня, 19:10В Турции нашли пропавшую узбекистанскую невесту с золотом на 5 млн лирВ Турции нашли пропавшую узбекистанскую невесту с золотом на 5 млн лирСегодня, 18:54В лесах Таиланда обнаружен растущий под землей «Цветок дьявола»В лесах Таиланда обнаружен растущий под землей «Цветок дьявола»Сегодня, 18:18Эйфелева башня вновь открылась после скандала с сотрудницамиЭйфелева башня вновь открылась после скандала с сотрудницамиСегодня, 17:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях