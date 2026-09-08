В лесах Таиланда обнаружен растущий под землей «Цветок дьявола»

Ученые открыли в Таиланде новый вид растения, у которого нет листьев, а внешним видом и уникальным строением оно отличается от других представителей флоры. Его необычный облик сразу привлек внимание исследователей. Именно поэтому новый вид получил название Тисмиа даемона, что условно можно перевести как «Цветок дьявола». Об этом сообщает издание «Лайфхакер».

Данное растение относится к роду Тисьмия (Тисмиа). В настоящее время науке известно менее 50 видов этого рода, которые встречаются в основном в тропических лесах. Одной из важнейших особенностей этих растений является отсутствие процесса фотосинтеза. Кроме того, у них нет листьев, и большую часть своей жизни они проводят под землей или под слоем опавшей листвы.

Интересно, что необходимые для жизни питательные вещества эти растения получают не за счет привычного фотосинтеза, а через подземные грибы. То есть вместо того, чтобы вырабатывать пищу самостоятельно, они устанавливают особую связь с почвенными грибами и берут из них нужные вещества.

Вновь обнаруженный Тисмиа даемона также полностью соответствует характеристикам этой необычной группы. Он представляет собой цветок темно-черного цвета с роговидными отростками. На поверхности цветка имеются красновато-оранжевые пятна, и именно этот своеобразный внешний вид сыграл важную роль в его наименовании.

Новый вид был обнаружен на высоте примерно 1 000 метров над уровнем моря. Обычно известно, что виды таких растений растут в низинах, где сохраняется постоянная влажность. Поэтому их обнаружение в более высокогорной местности стало для ученых особым и неожиданным явлением.

Эта находка еще больше расширила представления исследователей о растениях, принадлежащих к роду Тисмия. Дело в том, что Тисмиа даемона впервые была зафиксирована в северном регионе, что является неожиданным для данной группы. Это указывает на необходимость более глубокого изучения рода и ареалов его распространения.

Однако ученых серьезно беспокоит и будущее новооткрытого вида. К настоящему времени они обнаружили лишь одну группу Тисмиа даемона. Сообщается, что на этом небольшом участке произрастает менее 50 растений, а его площадь меньше футбольного поля.

По этой причине новый вид растения может быть внесен в список исчезающих видов. Ситуацию еще больше осложняет то, что место обнаружения растения расположено на территории национального парка, где наблюдается высокий поток туристов.

Одной из главных задач для ученых в настоящее время является сохранение естественной среды обитания этого уникального растения и предотвращение его исчезновения. Тот факт, что известна лишь одна популяция Тисмиа даемона, показывает, насколько оно редко.