В лесах Таиланда обнаружен растущий под землей «Цветок дьявола»

·81·Мир
В лесах Таиланда обнаружен растущий под землей «Цветок дьявола»

Ученые открыли в Таиланде новый вид растения, у которого нет листьев, а внешним видом и уникальным строением оно отличается от других представителей флоры. Его необычный облик сразу привлек внимание исследователей. Именно поэтому новый вид получил название Тисмиа даемона, что условно можно перевести как «Цветок дьявола». Об этом сообщает издание «Лайфхакер».

Данное растение относится к роду Тисьмия (Тисмиа). В настоящее время науке известно менее 50 видов этого рода, которые встречаются в основном в тропических лесах. Одной из важнейших особенностей этих растений является отсутствие процесса фотосинтеза. Кроме того, у них нет листьев, и большую часть своей жизни они проводят под землей или под слоем опавшей листвы.

Интересно, что необходимые для жизни питательные вещества эти растения получают не за счет привычного фотосинтеза, а через подземные грибы. То есть вместо того, чтобы вырабатывать пищу самостоятельно, они устанавливают особую связь с почвенными грибами и берут из них нужные вещества.

Вновь обнаруженный Тисмиа даемона также полностью соответствует характеристикам этой необычной группы. Он представляет собой цветок темно-черного цвета с роговидными отростками. На поверхности цветка имеются красновато-оранжевые пятна, и именно этот своеобразный внешний вид сыграл важную роль в его наименовании.

Bu rasmda g‘alati o‘simlikning turli qismlari va kesimi qora fonda ko‘rsatilgan.

Новый вид был обнаружен на высоте примерно 1 000 метров над уровнем моря. Обычно известно, что виды таких растений растут в низинах, где сохраняется постоянная влажность. Поэтому их обнаружение в более высокогорной местности стало для ученых особым и неожиданным явлением.

Эта находка еще больше расширила представления исследователей о растениях, принадлежащих к роду Тисмия. Дело в том, что Тисмиа даемона впервые была зафиксирована в северном регионе, что является неожиданным для данной группы. Это указывает на необходимость более глубокого изучения рода и ареалов его распространения.

Однако ученых серьезно беспокоит и будущее новооткрытого вида. К настоящему времени они обнаружили лишь одну группу Тисмиа даемона. Сообщается, что на этом небольшом участке произрастает менее 50 растений, а его площадь меньше футбольного поля.

По этой причине новый вид растения может быть внесен в список исчезающих видов. Ситуацию еще больше осложняет то, что место обнаружения растения расположено на территории национального парка, где наблюдается высокий поток туристов.

Одной из главных задач для ученых в настоящее время является сохранение естественной среды обитания этого уникального растения и предотвращение его исчезновения. Тот факт, что известна лишь одна популяция Тисмиа даемона, показывает, насколько оно редко.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Австрии запретили ношение хиджаба для девочек младше 14 летВ Австрии запретили ношение хиджаба для девочек младше 14 летСегодня, 19:10В Турции нашли пропавшую узбекистанскую невесту с золотом на 5 млн лирВ Турции нашли пропавшую узбекистанскую невесту с золотом на 5 млн лирСегодня, 18:54Эйфелева башня вновь открылась после скандала с сотрудницамиЭйфелева башня вновь открылась после скандала с сотрудницамиСегодня, 17:33Мужчина, ударивший машину камнем, оштрафован на 151 тысячу тенгеМужчина, ударивший машину камнем, оштрафован на 151 тысячу тенгеСегодня, 16:10Число войн в мире достигло рекордного уровняЧисло войн в мире достигло рекордного уровняСегодня, 15:07Известная телеведущая приговорена к смертной казниИзвестная телеведущая приговорена к смертной казниСегодня, 14:46
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
Индиец-рекордсмен, чьё лицо более чем на 95 процентов покрыто волосами
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях
«Я же купил тебе хот-дог!»: воспитание, которое Месси дает сыну, обсуждают в соцсетях