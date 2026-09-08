Ламин Ямаль прокомментировал назначение Хави в сборную Нидерландов

·2·Спорт
Ламин Ямаль прокомментировал назначение Хави в сборную Нидерландов

Барселона Юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль тепло отозвался о назначении своего бывшего наставника Хави на пост главного тренера сборной Нидерландов. Футболист пожелал тренеру удачи на международной арене, но в шутливой форме добавил, что это не касается матчей против Испании. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

Как сообщает Goal.com, это заявление Барселонабыло сделано на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Фейеноорда». На ней молодой вингер вспомнил первые шаги в своей профессиональной карьере и отношения с бывшим тренером.

Влияние Хави на молодого футболиста

Известно, что именно Хави дал Ламину Ямалю возможность дебютировать в основном составе каталонского клуба. Это доверие стало важным фундаментом для того, чтобы молодой вингер превратился в одну из самых ярких звезд европейского футбола.

Ламин Ямаль, присутствовавший на пресс-конференции вместе с нынешним главным тренером Ханси Фликом, высоко оценил тактический потенциал Хави. Он выразил уверенность в том, что работа тренера на новой должности будет успешной.

Шутки и национальная гордость

Футболист поблагодарил своего бывшего наставника и сказал, что хочет, чтобы его новая команда побеждала в любом матче, однако это исключение касается сборной Испании.

«Он фантастический тренер, и я хочу, чтобы он побеждал во всех международных матчах, — сказал Ямаль на пресс-конференции. — За исключением игр против Испании».

Цели в Лиге чемпионов

Помимо теплых воспоминаний о Хави, Ламин Ямаль подчеркнул, что в текущем сезоне Барселона приложит все усилия для завоевания кубка Лиги чемпионов.

По мнению футболиста, такие талантливые игроки, как Энтони Гордон, Родри, Карим Адейеми и Жоау Канселу, присоединившиеся к команде в летнее трансферное окно, значительно повысили потенциал состава и усилили команду.

Ламин ЯмальХавиБарселонаЛига чемпионовИспания
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Небывалый рекорд в истории футбола: сколько средств было потрачено на летние трансферы!Небывалый рекорд в истории футбола: сколько средств было потрачено на летние трансферы!Сегодня, 18:00Моуринью объявил состав на матч против «Интера»: неожиданные измененияМоуринью объявил состав на матч против «Интера»: неожиданные измененияСегодня, 17:48Официально: Ильяс Зейтуллаев — главный тренер «Каттакургана»!Официально: Ильяс Зейтуллаев — главный тренер «Каттакургана»!Сегодня, 17:03Объявлен состав «Сити» на матч против «Порту»: Ҳусанов в заявке, кто выбыл из строя?Объявлен состав «Сити» на матч против «Порту»: Ҳусанов в заявке, кто выбыл из строя?Сегодня, 16:56Усман Дембеле сделал смелое заявление о «Золотом мяче»Усман Дембеле сделал смелое заявление о «Золотом мяче»Сегодня, 14:39Килиан Мбаппе прокомментировал поражение сборной Франции на чемпионате мираКилиан Мбаппе прокомментировал поражение сборной Франции на чемпионате мираСегодня, 14:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление