Ламин Ямаль прокомментировал назначение Хави в сборную Нидерландов

Барселона Юный талант «Барселоны» Ламин Ямаль тепло отозвался о назначении своего бывшего наставника Хави на пост главного тренера сборной Нидерландов. Футболист пожелал тренеру удачи на международной арене, но в шутливой форме добавил, что это не касается матчей против Испании. Об этом сообщает Goal.com. сообщает .

Как сообщает Goal.com, это заявление Барселонабыло сделано на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Фейеноорда». На ней молодой вингер вспомнил первые шаги в своей профессиональной карьере и отношения с бывшим тренером.

Влияние Хави на молодого футболиста

Известно, что именно Хави дал Ламину Ямалю возможность дебютировать в основном составе каталонского клуба. Это доверие стало важным фундаментом для того, чтобы молодой вингер превратился в одну из самых ярких звезд европейского футбола.

Ламин Ямаль, присутствовавший на пресс-конференции вместе с нынешним главным тренером Ханси Фликом, высоко оценил тактический потенциал Хави. Он выразил уверенность в том, что работа тренера на новой должности будет успешной.

Шутки и национальная гордость

Футболист поблагодарил своего бывшего наставника и сказал, что хочет, чтобы его новая команда побеждала в любом матче, однако это исключение касается сборной Испании.

«Он фантастический тренер, и я хочу, чтобы он побеждал во всех международных матчах, — сказал Ямаль на пресс-конференции. — За исключением игр против Испании».

Цели в Лиге чемпионов

Помимо теплых воспоминаний о Хави, Ламин Ямаль подчеркнул, что в текущем сезонеприложит все усилия для завоевания кубка Лиги чемпионов.

По мнению футболиста, такие талантливые игроки, как Энтони Гордон, Родри, Карим Адейеми и Жоау Канселу, присоединившиеся к команде в летнее трансферное окно, значительно повысили потенциал состава и усилили команду.