В Турции нашли пропавшую узбекистанскую невесту с золотом на 5 млн лир

Ранее сообщалось, что в районе Милас турецкой провинции Мугла 28-ялетняя гражданка Узбекистана М.Б. исчезла вместе с оставшимися дома золотыми и ювелирными изделиями после свадьбы, длившейся три дня и три ночи. После того как этот инцидент привлек внимание общественности, Генеральное консульство Республики Узбекистан в Стамбуле выступило с официальным заявлением.

По данным Генконсульства, М.Б. никуда не сбегала. В настоящее время она находится в районе Милас, самостоятельно пришла в местное отделение полиции и дала соответствующие показания по поводу произошедшего.

Сообщается, что М.Б. отвергла выдвинутые против нее обвинения. Она заявила, что вместе со своей матерью передала золотые изделия, подаренные во время свадьбы, свекру.

По словам М.Б., свекор впоследствии в личной переписке зафиксировал, что продал эти золотые изделия с целью погашения кредитов и других долгов. То есть, как утверждает невеста, золотые изделия не были унесены из дома тайком, а были переданы свекру.

М.Б. также заявила, что предоставила в правоохранительные органы Турции соответствующие переписки и видеоматериалы, запечатлевшие процесс передачи золотых изделий.

В настоящее время уполномоченные органы Турции продолжают расследование по взаимным претензиям сторон. По этой причине окончательные выводы по делу пока не сделаны.

Генеральное консульство Республики Узбекистан в Стамбуле также прокомментировало ситуацию, призвав общественность дождаться окончания следственного процесса.

«В связи с этим просим воздерживаться от односторонних выводов и распространения неподтвержденной информации до завершения следствия. Генеральное консульство Республики Узбекистан в Стамбуле следит за ситуацией и при необходимости окажет гражданинке консульско-правовую помощь в установленном порядке», — говорится в сообщении.