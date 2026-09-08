В Австрии запретили ношение хиджаба для девочек младше 14 лет

С началом 2026/2027 учебного года в Австрии был введен запрет на покрытие головы платком по исламским традициям в школе для девочек, не достигших 14-летнего возраста. Новое правило распространяется как на государственные, так и на частные школы.

Правительство объясняет эту меру защитой самовыражения, равенства и детского развития девочек. Министр интеграции Австрии Клаудия Бауэр также подчеркнула важность того, чтобы девочки росли свободными и независимыми.

Согласно закону, в случае первого нарушения правила руководство школы проведет беседу с ученицей и ее родителями. При повторном нарушении будут привлекаться органы образования, а в дальнейшем — служба защиты детей и молодежи. В качестве крайней меры родителям или опекунам грозит штраф в размере от 150 до 800 евро.

Запрет не распространяется на занятия вне школьного здания и некоторые внешкольные мероприятия.

Противники закона отмечают, что эта мера может дискриминировать мусульманских девочек и противоречить конституционным правам. По данным парламента Австрии, партия «Зеленые» также сочла закон неконституционным. Крайне правая Австрийская партия свободы потребовала еще больше расширить запрет, в том числе ввести ограничения на ношение платка для учителей.

Данный закон, запрещающий ношение хиджаба в школе для девочек младше 14 лет в Австрии, был принят обеими палатами парламента в декабре 2025 года и вступил в силу 1 сентября 2026 года.