Завершились переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Вучича: свободная торговля, трудовая миграция

·58·Узбекистан
Завершились переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Вучича: свободная торговля, трудовая миграция

В величественном Сербском дворце в Белграде прошли официальные переговоры в узком и расширенном составах Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Сербия Александра Вучича. Эта историческая встреча стала первым визитом лидера Узбекистана в Сербию и расценивается как поворотный момент, выводящий отношения двух стран на стратегический уровень. Стороны достигли ряда важных договоренностей по коренному расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Какие же новые экономические направления были определены на встрече на высшем уровне, каких изменений ожидать в сфере трудовой миграции и как будут облегчены торговые границы? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — всех деталях достигнутых стратегических соглашений и всеобъемлющей «дорожной карты», принимаемой к исполнению.

Политический диалог и новый этап торгово-экономических связей

Лидеры двух государств договорились о дальнейшем укреплении фундамента сотрудничества:

  • Дипломатические и межпарламентские шаги: Было подчеркнуто, что в будущем в столицах обоих государств будут открыты дипломатические представительства и налажена деятельность межпарламентского форума;

  • План соглашения о свободной торговле: В целях стремительного наращивания объемов взаимной торговли намечено расширить поставки пользующейся высоким спросом продукции, разработать Соглашение о свободной торговле и установить прочное партнерство в сфере стандартизации;

  • Выставки и форумы: Накануне успешно прошло первое заседание Межправительственной комиссии, а сегодня будет организован совместный бизнес-форум с участием ведущих предпринимателей;

  • Международная площадка «ЭКСПО-2027»: Было отмечено, что в следующем году Узбекистан примет активное участие со своим национальным павильоном в авторитетной выставке, которая пройдет в Белграде.

Промышленная кооперация и прямые связи между регионами

Были определены конкретные действия в сферах производства и транспорта:

  • Приоритетные отрасли: Рассмотрены новые совместные проекты в транспортно-логистической, пищевой и легкой промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и цифровой экономике;

  • Важный план действий: В целях развития кооперации по производству автозапчастей, специального оборудования и электроники принят совместный план действий по партнерству в промышленности на 2026-2028 годы;

  • Межрегиональные связи: Официально установлены прямые практические связи между Самаркандской областью и Воеводиной, а также между городами Самарканд и Нови-Сад.

«Первый визит Президента Узбекистана в Белград открыл новую страницу в дружбе и многоплановом партнерстве между нашими странами», — подчеркнуто по итогам переговоров.

Трудовая миграция и культурно-гуманитарные инициативы

Исторические документы были одобрены и в сферах, имеющих непосредственное значение для населения:

  • Упорядоченная трудовая мобильность: Сербская сторона выразила высокую заинтересованность в системном сотрудничестве в этой сфере, и в рамках визита было официально подписано Соглашение о трудовой мобильности и миграции;

  • Культурный обмен: Достигнута договоренность о расширении направлений образования, спорта и туризма, совместном проведении кино-, театральных и музыкальных фестивалей;

  • Единогласие на международной арене: Лидеры подтвердили продолжение взаимной поддержки по региональным и международным вопросам, в рамках многосторонних организаций.

Главное решение и план практической реализации

Самый главный вопрос, который интересовал многих наблюдателей — это чтобы достигнутые соглашения не остались на бумаге, а в кратчайшие сроки воплотились в практическую жизнь. Самое важное решение и вывод заключаются в том, что в целях своевременной и качественной реализации каждого решения, принятого на белградских переговорах, в том числе режима свободной торговли, условий трудовой миграции и проектов промышленной кооперации, правительствами двух государств будет утверждена всеобъемлющая «дорожная карта», находящаяся под строгим контролем.

Как вы думаете, какие новые возможности предоставят гражданам двух стран разработка Соглашения о свободной торговле между Узбекистаном и Сербией, а также налаживание упорядоченной трудовой миграции? Какую отдачу, по вашему мнению, принесет промышленная кооперация с Балканским регионом? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим важным политическим анализом со своими близкими!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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