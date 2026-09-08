Автомобиль с дистанционным управлением врезался в полицейскую машину (видео)

В столице Пакистана Исламабаде демонстрация экспериментального автомобиля с дистанционным управлением завершилась неожиданным инцидентом. Машина, двигавшаяся без водителя, врезалась в припаркованный на обочине полицейский автомобиль. Об этом сообщает Давн.

Инцидент произошел в районе Д-Човк города. Автомобиль был разработан энтузиастом технологий из Абботтабада Ихсаном Зафаром, им можно было управлять дистанционно через интернет.

Во время демонстрации журналист Мухаммад Алиджа сидел на переднем пассажирском сиденье в салоне автомобиля и демонстрировал его возможности. В этот момент машина потеряла управление и направилась в сторону стоявшей на обочине полицейской машины. Журналист попытался остановить авто с помощью ручного тормоза, но избежать столкновения не удалось.

Сначала журналист заявил, что причиной инцидента стал сбой интернет-связи. По его словам, управление автомобилем осуществлялось через интернет и спутниковую связь, и после обрыва связи машина вышла из-под контроля.

Однако позже автор автомобиля Ихсан Зафар сообщил, что причиной происшествия могло стать нажатие не той кнопки во время управления. Он отметил, что машина должна была повернуть направо, но на пульте управления была нажата кнопка левой стороны.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали полицейская машина и экспериментальный автомобиль. Видеозапись произошедшего широко распространилась в социальных сетях.

Специалисты подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования систем безопасности перед внедрением подобных экспериментальных технологий в общественное использование.