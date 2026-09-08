Сурайё Касымова: «Помолитесь за меня» (видео)

·1·Культура
Сурайё Касымова: «Помолитесь за меня» (видео)

Известная певица Сурайё Касымова обратилась к поклонникам на своей странице в социальной сети и сообщила, что из-за серьезных проблем со здоровьем делает временный перерыв в творчестве.

В своем видеообращении певица рассказала, что недавно побывала на приеме у врача и ей поставили серьезный диагноз, связанный со здоровьем. Однако она не стала раскрывать, какое именно заболевание у нее обнаружено, и вдаваться в подробности диагноза.

«Мы только что вернулись от врача... Я услышала от врача, что у меня есть серьезная проблема со здоровьем. В связи с этим я и обращаюсь к вам», — сказала певица.

Сурайё Касымова также сообщила, что из-за состояния здоровья некоторое время не сможет быть активной в социальных сетях, публиковать новый контент и новости.

«Помолитесь за меня. Дай Бог всем нам еще встретиться в хорошие дни», — завершила свое обращение певица.

Это видеообращение певицы встревожило ее поклонников. Подписчики оставляют в социальных сетях добрые пожелания, желая ей скорейшего выздоровления и возвращения к творчеству.

Наша редакция также желает Сурайё Касымовой крепкого здоровья и скорейшего исцеления.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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