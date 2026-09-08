Узбекистан и Сербия планируют в несколько раз увеличить объем торговли

Установление стратегического партнерства между Узбекистаном и Сербией придает новый импульс и экономическому сотрудничеству. Ташкент и Белград определили конкретные планы по многократному увеличению взаимного товарооборота, расширению промышленной кооперации и налаживанию выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В совместном бизнес-форуме, прошедшем с участием Президента Шавката Мирзиёева и Президента Сербии Александра Вучича, приняли участие более 200 официальных лиц и представителей деловых кругов двух стран.

Характерно, что переговоры теперь не ограничиваются лишь торговлей. Стороны планируют реализацию совместных проектов в целом ряде стратегических сфер — от фармацевтики до искусственного интеллекта.

1. Новый экономический этап в узбекско-сербских отношениях

Глава государства на бизнес-форуме подчеркнул, что результативные переговоры на высшем уровне открыли новую страницу в двусторонних отношениях.

Одним из главных их результатов стало становление отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Сербией.

Теперь главная задача — трансформировать достигнутые политические договоренности в конкретные инвестиционные и торговые проекты.

В форуме также приняли участие представители крупных сербских компаний, в том числе «Galenika», «AbelaPharm», «Gosa FOM», «YUMCO» и «Luss Textile».

2. Что изменится для многократного роста торговли?

Стороны нацелены на существенное наращивание взаимной торговли.

Для этого упор делается на два основных механизма:

расширение номенклатуры поставляемых между Узбекистаном и Сербией товаров;

упрощение таможенных процедур.

То есть цель заключается не просто в увеличении текущих объемов торговли, а в выводе на рынки двух стран новых видов продукции.

Направление Ожидаемый результат Взаимная торговля Многократное увеличение объема Таможня Упрощение процедур Промышленность Расширение совместного производства Инвестиции Новые проекты для сербского бизнеса Технологии Проекты в сфере ПО и искусственного интеллекта

3. Принят совместный план на 2026–2028 годы

Предусматривается, что промышленная кооперация будет развиваться не на основе случайных проектов, а по четкому плану.

В этих целях был принят совместный план действий на 2026–2028 годы.

Данный документ может стать основой для формирования производственных цепочек, привлечения инвестиций и освоения новых видов продукции между предприятиями Узбекистана и Сербии.

4. В каких сферах могут появиться совместные заводы?

Президент Шавкат Мирзиёев обозначил ряд приоритетных направлений экономического партнерства.

Среди них:

производство текстильной продукции;

кооперация в сфере электротехники;

совместное производство автомобильных и промышленных комплектующих;

локализация фармацевтических препаратов;

глубокая переработка плодоовощной продукции;

проекты в области программного обеспечения;

сотрудничество по искусственному интеллекту.

Примечательный аспект в этом списке — переход партнерства от торговли сырьем или готовой продукцией к совместному производству и обмену технологиями.

5. Рынок Узбекистана открывается для сербского бизнеса

Узбекская сторона выразила готовность создать благоприятную инвестиционную и деловую среду для сербских компаний в стране.

Президент подчеркнул, что в процессе реализации каждого совместного проекта будет оказываться практическая поддержка.

Это может послужить тому, чтобы сербские компании рассматривали Узбекистан не только как внутренний рынок, но и как точку выхода на более широкие экономические возможности в Центральной Азии.

6. Главный результат — реализация договоренностей

По итогам бизнес-форума был подписан ряд двусторонних экономических соглашений и торговых контрактов.

Таким образом, главный результат экономического диалога в рамках визита проявился по нескольким направлениям:

стратегическое партнерство + расширение торговли + промышленная кооперация + инвестиции + технологии.

Заключение: теперь главный вопрос — превратить цифры в проекты

Политическое сближение в отношениях Узбекистана и Сербии наполняется экономическим содержанием. План многократного увеличения торговли, программа действий на 2026–2028 годы и определение ряда промышленно-технологических направлений знаменуют собой новый этап этого сотрудничества.

Самый же важный вопрос теперь заключается не в самих договоренностях, а в том, во сколько инвестиций, сколько новых производств и какой объем экспорта они воплотятся на практике.

Если намеченные проекты будут реализованы вовремя, стратегическое партнерство способно вывести отношения между Узбекистаном и Сербией с политического уровня на уровень устойчивого экономического сотрудничества.