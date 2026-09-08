Завершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итоги

Завершился первый официальный визит Президента Шавката Мирзиёева в Сербию. Прошедшая в Белграде двухдневная дипломатическая и деловая программа открыла новый этап в узбекско-сербских отношениях.

В ходе визита было установлено стратегическое партнерство, Президент Узбекистана был удостоен высшей государственной награды Сербии, а одной из улиц Белграда присвоено имя «Ташкент». На форуме с участием представителей бизнеса двух стран были достигнуты важные договоренности по расширению экономического сотрудничества.

1. Главный политический результат визита

По итогам переговоров Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич подписали Совместную декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Сербией.

Этот документ стал важнейшим политическим итогом визита.

Также состоялся обмен рядом документов, направленных на закрепление достигнутых договоренностей по приоритетным направлениям.

Визит создал политическую основу для вывода отношений двух государств на качественно новый уровень.

2. Мирзиёев награжден высшей наградой Сербии

Еще одним важным событием визита стало вручение Президенту Узбекистана высшей государственной награды Сербии.

Шавкату Мирзиёеву был торжественно вручен орден Республики Сербия на большой цепи.

Государственная награда стала высокой политической оценкой отношений между двумя странами.

3. В Белграде появилась улица «Ташкент»

Одним из самых символичных событий визита стало присвоение одной из улиц Белграда имени «Ташкент».

Главы двух государств оценили это решение как символ поднятия отношений между Узбекистаном и Сербией на уровень стратегического партнерства.

Название улицы выражает стремление к дальнейшему укреплению уз дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

4. Открылись новые возможности для бизнеса

В рамках деловой программы официального визита Шавкат Мирзиёев и Александр Вучич приняли участие в совместном бизнес-форуме.

В нем приняли участие более 200 официальных лиц и представителей бизнеса двух стран.

Основное внимание было уделено следующим направлениям:

многократное увеличение взаимной торговли;

упрощение таможенных процедур;

развитие промышленной кооперации;

налаживание совместных производств;

сотрудничество в сфере фармацевтики и технологий;

проекты по программному обеспечению и искусственному интеллекту.

В целях развития промышленной кооперации также был принят План совместных действий на 2026–2028 годы.

5. Как завершился визит?

По завершении официальной программы Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Ташкент из международного аэропорта Белграда имени Никола Теслы.

Высокого гостя проводили Президент Сербии Александр Вучич и его супруга.

Другой примечательной деталью визита стало то, что самолет Президента до выхода за пределы воздушного пространства Сербии сопровождали истребители военно-воздушных сил страны.

Итог визита Значение Декларация о стратегическом партнерстве Новый политический этап отношений Высший орден Сербии Высокая государственная награда Узбекистану Улица «Ташкент» Символ дружбы двух народов Совместный бизнес-форум Расширение экономического сотрудничества План на 2026–2028 годы Практическая основа для промышленной кооперации

Заключение

Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Сербию не ограничился рамками дипломатического протокола. Он завершился целым рядом важных результатов в политическом, экономическом и гуманитарном направлениях.

Самое главное — Узбекистан и Сербия установили отношения стратегического партнерства.

Ожидается, что теперь улица «Ташкент» в Белграде, высшая государственная награда и подписанные документы станут не просто символическими итогами визита, а послужат основой для наполнения нового партнерства двух стран практичными проектами.