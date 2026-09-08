В Индии семья похоронила сына, но позже он нашелся живым в тюрьме

·1·Мир
В Индии семья похоронила сына, но позже он нашелся живым в тюрьме

В Индии произошла невероятная история. Родные посчитали 35-летнего Рави Кумара погибшим и кремировали его тело. Однако спустя несколько недель выяснилось, что Рави жив и содержится в тюрьме.

Рави исчез из своего дома в Индии 5 августа. Обеспокоенная семья обратилась в полицию. Позже правоохранители показали им фотографии сильно разложившегося тела, найденного в заболоченной местности.

Несмотря на то, что лицо тела было до неузнаваемости искажено, члены семьи узнали его по одежде и решили, что это Рави. Его брат Амандіп сказал: «Хотя лицо было до неузнаваемости повреждено, мы узнали его по одежде».

После этого 13 августа семья кремировала тело. А 15 августа в городе Капуртхала штата Пенджаб прошла церемония в память о нем.

Однако 2 сентября семья получила звонок из центральной тюрьмы Капуртхалы. Сотрудники сообщили, что Рави жив и был помещен в тюрьму в день своего исчезновения.

Амандіп отметил, что члены семьи от этой новости одновременно были шокированы и почувствовали облегчение.

Сам Рави рассказал, что 5 августа был задержан полицией за бесцельное блуждание по улице и в тот же вечер доставлен в тюрьму. Высокопоставленный сотрудник полиции сообщил, что он был арестован за правонарушения, по которым может быть назначен залог.

Поскольку никто не пришел внести залог для его освобождения, сотрудники тюрьмы связались с его семьей. Родственники из деревни Кадупур на следующий день приехали в тюрьму и подтвердили, что заключенный действительно является Рави Кумаром.

Теперь перед полицией встал еще один загадочный вопрос: чье же тело на самом деле кремировала семья?

По словам представителя полиции ДСП Шитал Сингх, в настоящее время следователи работают с неопознанным телом. Никаких сообщений о пропавшем без вести человеке, который бы подходил под эти данные, или точных зацепок нет.

По ее словам, на данном этапе нет возможности провести ДНК-тест. Поэтому специалисты анализируют другие технические доказательства, в том числе данные келл товер думп (детализацию сотовых звонков) в районе болота Канджли.

В полиции сообщили, что в рамках расследования вызовут на допрос и членов семьи Рави. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия по установлению личности тела.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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