Шавкат Мирзиёев за семь месяцев получил высокие награды пяти государств (фото)

Зарубежные визиты Президента Шавката Мирзиёева в 2026 году демонстрируют еще одну примечательную тенденцию. С начала года глава Узбекистана был удостоен высших или авторитетных государственных наград пяти стран.

В феврале был вручен пакистанский орден «Нишан-и-Пакистан», в июле — грузинский орден «Золотое руно» и кыргызский орден «Манас» I степени. В августе Мирзиёев был награжден азербайджанским орденом «Гейдар Алиев», а 8 сентября получил высшую государственную награду Сербии — орден Республики Сербия на большой цепи.

1. Пять стран — пять высоких наград

География наград с начала 2026 года охватывает регионы от Азии до Европы и Кавказа.

Государство Награда Дата Пакистан «Нишан-и-Пакистан» 6 февраля Грузия Орден «Золотое руно» 2 июля Кыргызстан Орден «Манас» I степени 30 июля Азербайджан Орден «Гейдар Алиев» 23 августа Сербия Орден Республики Сербия на большой цепи 8 сентября

Пакистанская сторона вручила «Нишан-и-Пакистан» в качестве высшей награды страны. Грузинский орден «Золотое руно» также считается одной из высших наград государства. А кыргызский орден «Манас» I степени вручается за заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, мира и дружбы.

2. Каков смысл за наградми?

Подобные государственные награды наряду с личным признанием обычно выступают и в качестве политической оценки отношений между двумя странами.

В официальных сообщениях причины вручения каждой награды связываются с развитием отношений между странами, укреплением стратегического партнерства, углублением дружбы и взаимного сотрудничества.

В этом плане пять наград можно рассматривать как символический показатель высокого политического доверия в отношениях Узбекистана с различными государствами.

3. Орден «Гейдар Алиев» обрел особое значение

23 августа в Ташкенте Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был вручен узбекский орден «Олий Даражали Дустлик».

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев был награжден высшей государственной наградой Азербайджана — орденом «Гейдар Алиев».

Мирзиёев подчеркнул, что принимает эту награду как высокую оценку совместных усилий по укреплению дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

4. Награда в Сербии — пятое признание

8 сентября в Белграде состоялась церемония награждения Президента Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Сербии — орденом Республики Сербия на большой цепи.

Награду вручил Президент Сербии Александр Вучич.

Согласно официальной информации, орден присвоен за огромный вклад в укрепление многоплановых отношений между Узбекистаном и Сербией. Мирзиёев же охарактеризовал награду как символ высокого уважения сербского народа к Узбекистану, укрепляющейся дружбы и стремления к дальнейшему развитию двусторонних связей.

5. О чем говорит эта тенденция?

Было бы неправильно расценивать присуждение высоких наград пяти стран за семь месяцев исключительно как протокольное мероприятие.

Сами наградившие государства связали эти признания с заслугами в развитии отношений с Узбекистаном.

Поэтому данное обстоятельство можно объяснить несколькими факторами:

активная внешняя политика Узбекистана;

расширение межгосударственного стратегического партнерства;

интенсификация политического диалога на высшем уровне;

развитие экономических и инвестиционных связей;

усиление роли Узбекистана в региональном сотрудничестве.

Заключение: за наградами стоит дипломатическое доверие

Пять высоких государственных наград, врученных Шавкату Мирзиёеву в 2026 году, также отражают политическую и дипломатическую оценку, которую дают отношениям с Узбекистаном различные страны.

Самое главное, география этих наград расширяется: Пакистан, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан и Сербия.

С этой точки зрения пять высоких наград за семь месяцев можно оценить как один из символических результатов активного дипломатического курса Узбекистана, направленного на углубление связей с различными регионами в рамках внешней политики.