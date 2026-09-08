Шавкат Мирзиёев за семь месяцев получил высокие награды пяти государств (фото)

·47·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев за семь месяцев получил высокие награды пяти государств (фото)

Зарубежные визиты Президента Шавката Мирзиёева в 2026 году демонстрируют еще одну примечательную тенденцию. С начала года глава Узбекистана был удостоен высших или авторитетных государственных наград пяти стран.

В феврале был вручен пакистанский орден «Нишан-и-Пакистан», в июле — грузинский орден «Золотое руно» и кыргызский орден «Манас» I степени. В августе Мирзиёев был награжден азербайджанским орденом «Гейдар Алиев», а 8 сентября получил высшую государственную награду Сербии — орден Республики Сербия на большой цепи.

1. Пять стран — пять высоких наград

География наград с начала 2026 года охватывает регионы от Азии до Европы и Кавказа.

Государство

Награда

Дата

Пакистан

«Нишан-и-Пакистан»

6 февраля

Грузия

Орден «Золотое руно»

2 июля

Кыргызстан

Орден «Манас» I степени

30 июля

Азербайджан

Орден «Гейдар Алиев»

23 августа

Сербия

Орден Республики Сербия на большой цепи

8 сентября

Пакистанская сторона вручила «Нишан-и-Пакистан» в качестве высшей награды страны. Грузинский орден «Золотое руно» также считается одной из высших наград государства. А кыргызский орден «Манас» I степени вручается за заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, мира и дружбы.

2. Каков смысл за наградми?

Подобные государственные награды наряду с личным признанием обычно выступают и в качестве политической оценки отношений между двумя странами.

В официальных сообщениях причины вручения каждой награды связываются с развитием отношений между странами, укреплением стратегического партнерства, углублением дружбы и взаимного сотрудничества.

В этом плане пять наград можно рассматривать как символический показатель высокого политического доверия в отношениях Узбекистана с различными государствами.

3. Орден «Гейдар Алиев» обрел особое значение

23 августа в Ташкенте Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был вручен узбекский орден «Олий Даражали Дустлик».

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев был награжден высшей государственной наградой Азербайджана — орденом «Гейдар Алиев».

Мирзиёев подчеркнул, что принимает эту награду как высокую оценку совместных усилий по укреплению дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

4. Награда в Сербии — пятое признание

8 сентября в Белграде состоялась церемония награждения Президента Шавката Мирзиёева высшей государственной наградой Сербии — орденом Республики Сербия на большой цепи.

Награду вручил Президент Сербии Александр Вучич.

Согласно официальной информации, орден присвоен за огромный вклад в укрепление многоплановых отношений между Узбекистаном и Сербией. Мирзиёев же охарактеризовал награду как символ высокого уважения сербского народа к Узбекистану, укрепляющейся дружбы и стремления к дальнейшему развитию двусторонних связей.

5. О чем говорит эта тенденция?

Было бы неправильно расценивать присуждение высоких наград пяти стран за семь месяцев исключительно как протокольное мероприятие.

Сами наградившие государства связали эти признания с заслугами в развитии отношений с Узбекистаном.

Поэтому данное обстоятельство можно объяснить несколькими факторами:

  • активная внешняя политика Узбекистана;

  • расширение межгосударственного стратегического партнерства;

  • интенсификация политического диалога на высшем уровне;

  • развитие экономических и инвестиционных связей;

  • усиление роли Узбекистана в региональном сотрудничестве.

Заключение: за наградами стоит дипломатическое доверие

Пять высоких государственных наград, врученных Шавкату Мирзиёеву в 2026 году, также отражают политическую и дипломатическую оценку, которую дают отношениям с Узбекистаном различные страны.

Самое главное, география этих наград расширяется: Пакистан, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан и Сербия.

С этой точки зрения пять высоких наград за семь месяцев можно оценить как один из символических результатов активного дипломатического курса Узбекистана, направленного на углубление связей с различными регионами в рамках внешней политики.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Завершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итогиЗавершился визит Шавката Мирзиёева в Сербию: основные итогиСегодня, 21:44В Белграде появилась улица «Ташкент»: что означает это решение?В Белграде появилась улица «Ташкент»: что означает это решение?Сегодня, 21:27Шавкат Мирзиёев награжден высшим государственным орденом СербииШавкат Мирзиёев награжден высшим государственным орденом СербииСегодня, 21:11Завершились переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Вучича: свободная торговля, трудовая миграцияЗавершились переговоры Шавката Мирзиёева и Александра Вучича: свободная торговля, трудовая миграцияСегодня, 18:34В Сербском дворце состоялась торжественная церемония встречи Шавката МирзиёеваВ Сербском дворце состоялась торжественная церемония встречи Шавката МирзиёеваСегодня, 18:26Шавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашенияШавкат Мирзиёев прибыл в Белград: сопровождение истребителями и ожидаемые важные соглашенияСегодня, 18:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?