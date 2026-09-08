В Белграде появилась улица «Ташкент»: что означает это решение?

В узбекско-серbsких отношениях сделан еще один шаг, имеющий символическое значение. В рамках официального визита Президента Шавката Мирзиёева в Сербию одной из улиц Белграда было присвоено название «Ташкент».

Это решение — не просто смена названия. Стороны оценили его как символ, выражающий стремительное развитие отношений двух государств, поднявшихся до уровня стратегического партнерства.

1. В Белграде появилось название «Ташкент»

На церемонии лидеры Узбекистана и Сербии подчеркнули важность данной инициативы в отражении дружбы и тесного сотрудничества между двумя народами.

Присвоение одной из улиц Белграда имени столицы Узбекистана стало символическим шагом, показывающим, что отношения между двумя странами укрепляются не только в дипломатической сфере, но и на уровне межличностных связей.

Была выражена уверенность в том, что улица «Ташкент» станет символом дальнейшего укрепления уз дружбы и доброжелательности между нашими народами.

2. Почему именно название «Ташкент» важно?

Присвоение улице имени столицы считается одним из проявлений символической дипломатии в международных отношениях.

Посредством таких решений государства:

демонстрируют взаимное уважение и доверие;

признают исторические и культурные связи;

популяризируют дружбу между двумя народами;

подчеркивают долгосрочный характер стратегического партнерства.

В этом смысле название «Ташкент» в Белграде становится символическим «представителем» столицы Узбекистана в сербской столице.

3. Новый этап в узбекско-сербских отношениях

Стороны особо отмечают, что сегодняшние отношения поднялись на уровень стратегического партнерства.

А это создает основу для того, чтобы сотрудничество не ограничивалось лишь политическим диалогом, а расширялось и в таких направлениях, как экономика, торговля, инвестиции, культура и гуманитарные связи.

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4. Символом чего станет улица «Ташкент»?

Самое главное, эта инициатива отражает не только текущее состояние отношений Узбекистана и Сербии, но и их вектор на будущее.

Появление названия «Ташкент» в Белграде превращает дружбу между столицами двух государств в наглядный символ.

При этом основное значение данного решения не ограничивается лишь названием улицы. Оно выступает символическим выражением политической воли к дальнейшему углублению стратегического партнерства между Узбекистаном и Сербией.

Заключение

Улица «Ташкент» в Белграде — это символический знак нового этапа в отношениях двух стран. Как подчеркивают официальные лица, ее главная цель — еще больше укрепить узы дружбы, доброжелательности и взаимного уважения между народами Узбекистана и Сербии.

Таким образом, имя Ташкента теперь звучит и на одной из улиц сербской столицы. Это означает, что стратегическое партнерство обретает свои символы не только в дипломатических документах, но и в городской среде.