Сборная Узбекистана по боксу отправилась в Японию в неожиданном составе!

За считанные дни до старта летних Азиатских игр — одного из важнейших соревнований четырехлетия, национальная сборная Узбекистана по боксу предприняла неожиданный шаг. Чтобы не оставить соперникам ни единого шанса и полностью адаптироваться к климату, было решено провести заключительный решающий сбор непосредственно в самой Японии. Однако отсутствие в обнародованном списке некоторых ожиданных болельщиками звезд и появление новых имен вызвало серьезные споры. Какую же скрытую тактику готовит штаб Тулкуна Киличева?

Двухэтапный специальный план в Нисио

Как сообщили в Федерации бокса Узбекистана, мастера кожаной перчатки приступили к международному совместному учебно-тренировочному сбору на современной спортивной базе в японском городе Нисио:

1-й этап: 2–9 сентября — общая физическая и тактическая подготовка;

2- этап: 9–16 сентября — спарринги и финальное сито весового контроля;

Главная цель: полная адаптация спортсменов к влажной и специфической погоде Японии (акклиматизация).

Тренерский штаб и медицинская сила

«Теперь наши спортсмены, адаптировавшись к соревновательной среде, под руководством тренерского штаба продолжат решающий этап подготовки».

К решающим боям команду готовит огромный тренерский корпус во главе с главным тренером Тулкуном Киличевым: Хуан Энрике Стейнерс, Рахматджон Рузиохунов, Акмал Хасанов, Даврон Гафуров, Нодир Гуломов, Алимардон Достонов, Шерзодбек Ахмаджонов, Ботир Махмудов, Дмитрий Синицкий и Жавлон Эшматов. За физическое восстановление и здоровье боксеров будут отвечать врач Комилжон Расулов и зарубежный физиотерапевт Хесус Альберто.

18 бойцов, отправившихся в Японию

Категория Мастера кожаной перчатки Лидеры и известные звезды Абдумалик Халоков, Турабек Хабибуллаев, Жахонгир Зокиров Опытные и главные претенденты Дилшод Абдумуродов, Фазлиддин Эркинбоев, Акмалжон Ироилов Молодежь и представители новой волны Самандар Олимов, Асилбек Жалилов, Фарюзбек Дустматов, Санжарбек Вахобов, Абдурахмон Махмуджонов, Илхомжон Эргашев, Шавкатжон Болтаев, Абдуллох Мадаминов, Нурислом Исмоилов, Норбек Абдуллаев, Халимджон Мамасолиев, Арман Маханов

По итогам данного сбора тренерский штаб отберет окончательный состав, который поднимется на ринг Азиатских игр.

Как вы думаете, сможет ли наш обновленный состав боксеров снова занять 1-е место в общекомандном зачете на Азиатских играх? От какого боксера вы ждете золотую медаль?

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