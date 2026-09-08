Шавкат Мирзиёев награжден высшим государственным орденом Сербии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев награжден одной из высших государственных наград Сербии — орденом Республики Сербия на большой цепи.

Награду в рамках официальных мероприятий в Белграде лично вручил Президент Сербии Александр Вучич.

Важное признание в отношениях двух государств

Сербская сторона присудила эту высокую награду Шавкату Мирзиёеву за огромный вклад в укрепление многоплановых отношений между Узбекистаном и Сербией.

Вручение ордена расценивается как символ взаимной заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и других сферах.

Орден Республики Сербия на большой цепи — одна из самых престижных наград Сербии, вручаемая лидерам зарубежных государств.

Мирзиёев: награда — символ уважения к Узбекистану

Шавкат Мирзиёев выразил глубокую признательность Александру Вучичу и сербской стороне за столь высокую государственную награду.

Президент Узбекистана подчеркнул, что принимает этот орден не только как личную награду, но и как символ глубокого уважения сербского народа к Узбекистану, укрепляющейся дружбы между двумя народами и стремления к дальнейшему развитию отношений.

Кому вручается орден?

Орден Республики Сербия вручается известным деятелям зарубежных государств.

Награда вручается за огромный вклад в такие направления, как:

укрепление мира между народами;

развитие международного сотрудничества;

укрепление взаимопонимания;

развитие дружественных отношений с Сербией.

Заключение

Награждение Шавката Мирзиёева сербским орденом Республики на большой цепи стало важным событием, демонстрирующим высокий политический уровень узбекско-сербских отношений.

А личное вручение награды Александром Вучичем показывает, что Белград уделяет особое внимание дальнейшему развитию сотрудничества с Ташкентом, которое приобретает стратегический характер.