Важное изменение в продаже земли: внедрена система «готовый пакет» для участков, не проданных в течение 3 месяцев

·1·Узбекистан
Важное изменение в продаже земли: внедрена система «готовый пакет» для участков, не проданных в течение 3 месяцев

В Узбекистане начался совершенно новый этап в сфере управления государственным имуществом, вовлечения пустующих годами территорий в экономический оборот и порядка выделения земли инвесторам. Согласно новому решению Президента, утвержденный прозрачный механизм позволяет вносить несельскохозяйственные земельные участки, долгое время не находившие покупателей на аукционах, в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц. Кроме того, в целях полного пресечения бюрократических барьеров в строительной сфере запускается система выставления земельных участков на торги в виде «готового пакета» с оформленными архитектурными разрешениями. Итак, как можно получить в собственность земли, оставшиеся без покупателей, что произойдет, если в аукционе примет участие единственный претендент, и будут ли переоформляться договоры аренды на приватизированное имущество? В конце статьи мы расскажем обо всех деталях главной интриги — порядка возмещения расходов на «готовый пакет» и новых удобств, создаваемых для инвесторов.

Непроданные земли — в уставный капитал: решение принимается даже при наличии одного претендента

Для развития отдаленных и непривлекательных для покупателей земельных участков установлены следующие благоприятные условия:

  • 3-месячный срок и уставный капитал: Право собственности и аренды на несельскохозяйственные земли, не проданные более трех месяцев, несмотря на поэтапное снижение стартовой цены, вносится в уставный фонд юридических лиц;

  • Условие конкретного проекта: Данный механизм предоставляется через открытый электронный аукцион с обязательством реализации на этой земле конкретного инвестиционного проекта;

  • Возможность единственного претендента: Если в открытых торгах участвует хотя бы один претендент, право на землю вносится в его уставный капитал по объявленной цене;

  • Обратный выкуп доли: Образовавшаяся за счет земли государственная доля в предприятии в дальнейшем предлагается к полному выкупу самому этому юридическому лицу в порядке исключения.

«Пустующая земля никому не приносит пользы. Включение ее в баланс бизнеса в качестве доли — это самое быстрое решение для создания новых рабочих мест и производственных мощностей», — отмечается в комментариях отраслевых специалистов.

Сохраняются старые права аренды и прекращается лишняя бумажная волокита

Для предпринимателей, приобретающих государственную недвижимость, предусмотрен ряд послаблений:

  • Полное сохранение прав: При приватизации объектов государственного имущества существующие права пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования и аренды на прилегающий земельный участок полностью переходят к новому владельцу;

  • Отмена переоформления договоров: Одним из важнейших удобств является то, что при покупке такого имущества не требуется заново оформлять договоры аренды на земельный участок.

Система «готовый пакет» для инвесторов

Самым важным вопросом, интересовавшим многих застройщиков и инвесторов, было то, как можно сократить длящиеся месяцами процессы получения разрешений после приобретения земли. Главный вывод заключается в том, что отныне земельные участки перед выставлением на торги будут полностью согласовываться с местными хокимиятами и региональными архитектурно-градостроительными советами, а также предоставляться в виде «готового пакета» с оформлением всех необходимых документов для строительства. При этом все расходы первоначально покрываются за счет местного бюджета, добавляются к стартовой цене аукциона и полностью возмещаются за счет средств, поступивших после продажи земли. Данный механизм в первую очередь будет ускоренно применяться на территориях с современным утвержденным генеральным планом (мастер-планом).

По вашему мнению, насколько система включения непроданных на аукционе земель в уставный капитал и «готовый пакет» с заранее подготовленными разрешениями улучшит бизнес-среду в Узбекистане? Сможет ли эта практика послужить стимулом для развития предпринимательства в отдаленных регионах? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной экономической новостью с коллегами и друзьями-инвесторами!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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