Сильный лесной пожар в Анталии: эвакуировано 720 человек

·72·Мир
Сильный лесной пожар в Анталии: эвакуировано 720 человек

Сильный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Анталия в Турции, создал серьезную угрозу безопасности населения. Пожар, начавшийся в Аксу, из-за сильного ветра распространился и на территорию Кепеза.

Из-за чрезвычайной ситуации было расселено 254 дома, 720 жителей эвакуированы в безопасные места.

Tungi vaqtda tog‘ bag‘ridagi o‘rmonda kuchli yong‘in sodir bo‘lmoqda.

В результате пожара пострадали 8 человек. Двое из них были госпитализированы с травмами ног. Остальным шестерым медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Tungi shahar tepaliklarida olov va quyuq tutun bilan qoplangan o‘rmon yong‘ini.

К работам по тушению огня привлечено более тысячи сотрудников. Также в борьбе с пожаром задействованы самолеты, вертолеты и спецтехника.

Из-за пожара в некоторых районах наблюдались перебои с электроэнергией и мобильной связью.

По предварительным данным, пламя охватило территорию площадью около 160 гектаров. Однако, поскольку пожар еще не полностью ликвидирован, окончательные масштабы ущерба пока не подсчитаны.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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