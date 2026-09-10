Сильный лесной пожар в Анталии: эвакуировано 720 человек

Сильный лесной пожар, вспыхнувший в провинции Анталия в Турции, создал серьезную угрозу безопасности населения. Пожар, начавшийся в Аксу, из-за сильного ветра распространился и на территорию Кепеза.

Из-за чрезвычайной ситуации было расселено 254 дома, 720 жителей эвакуированы в безопасные места.

В результате пожара пострадали 8 человек. Двое из них были госпитализированы с травмами ног. Остальным шестерым медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

К работам по тушению огня привлечено более тысячи сотрудников. Также в борьбе с пожаром задействованы самолеты, вертолеты и спецтехника.

Из-за пожара в некоторых районах наблюдались перебои с электроэнергией и мобильной связью.

По предварительным данным, пламя охватило территорию площадью около 160 гектаров. Однако, поскольку пожар еще не полностью ликвидирован, окончательные масштабы ущерба пока не подсчитаны.