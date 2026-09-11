Энцо Мареска рассказал об изменениях в составе перед манчестерским дерби

Лидер Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в воскресенье проведет выездной матч против «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Goal.com, главный тренер «горожан» Энцо Мареска прояснил кадровую ситуацию в команде перед принципиальным противостоянием на «Олд Траффорд» и подчеркнул, что этот матч станет одним из самых ответственных испытаний в сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На пресс-конференции главный тренер команды Энцо Мареска сообщил приятную для болельщиков новость. По его словам, талантливый футболист Нико О'Райли полностью восстановился после травмы спины и готов выйти на поле в предстоящем дерби. Игрок сборной Англии, начавший раскрываться под руководством Пепа Гвардиолы в прошлом сезоне, пропустил последние два матча.

Потери в составе и процесс восстановления

Итальянский специалист подтвердил, что физическое состояние воспитанника академии находится на отличном уровне. По словам Марески, Нико О'Райли готов на сто процентов к участию в предстоящем напряженном поединке и может оказать команде большую помощь. Однако не все новости одинаково позитивны.

Бельгийский вингер команды Жереми Доку все еще не вернулся в строй. Он не появлялся на поле с момента матча за Суперкубок Англии против «Арсенала» в начале сезона. Тренер сообщил, что травма мышц ноги у футболиста еще не полностью зажила, и ему требуется еще несколько дней для возвращения в игру.

Давление перед дерби и историческая статистика

Текущий сезон примечателен для Энцо Марески тем, что он впервые примет участие в манчестерском дерби в качестве главного тренера. Специалист хорошо понимает накал и важность этого дерби, так как ранее уже ощущал эту атмосферу, будучи помощником Пепа Гвардиолы.

Тем не менее, «Манчестер Сити» в последние годы испытывает трудности на поле своего главного соперника. Команда выиграла лишь два из последних шести матчей против «Манчестер Юнайтед» и не может одержать победу на стадионе «Олд Траффорд» уже три года.

Мареска высоко оценил значимость игры, подчеркнув, что его подопечные должны оставаться верны своему стилю игры под таким давлением. «Это очень важная игра по разным причинам. Мы прекрасно знаем, какое значение имеет дерби, особенно здесь. Самое главное — действовать в своей манере и посмотреть на результат в конце», — сказал главный тренер.