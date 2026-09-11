Компания МСИ представила монитор для устройств Apple

·31·Технологии
Компания МСИ представила монитор для устройств Apple

Компания МСИ, входящая в число известных технологических брендов, представила новый монитор PRO MAX 341КПКсВ14Г, предназначенный для пользователей экосистемы Apple. Согласно данным Иксбт.ком, это устройство, соответствуя своему названию, было создано специально для эффективной работы с компьютерами Мак и планшетами iPad и ориентировано на профессионалов, ценящих высокое качество изображения и удобство в рабочем процессе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Хотя представленный монитор способен работать с любыми типами персональных компьютеров, производитель на своей официальной странице особо выделил именно устройства Apple. Устройство имеет современный и сдержанный дизайн, а его белый корпус обеспечивает эстетичный вид на рабочем столе и подходит пользователям, предпочитающим минималистичные рабочие пространства.

Технические возможности и характеристики экрана

Новый монитор оснащен 34-дюймовой сверхширокоформатной панелью КД-ОЛЭД пятого поколения, которая обеспечивает изображение с разрешением 1440п. Основное внимание уделено точности цветопередачи: устройство отличается показателем Делта Э менее 2 и 99-процентным охватом цветового пространства ДКИ-П3.

Монитор поддерживает частоту обновления 144 Hz. Хотя этот показатель не является рекордным для современных геймеров, его вполне достаточно, так как устройство предназначено не для игр, а для профессиональных задач. Также для продления срока службы панели и предотвращения её выгорания установлен комплекс защитных решений OLED Каре 3.0.

Специальные функции для пользователей Apple

Главная особенность устройства заключается в глубокой интеграции с технологиями Apple. В частности, специальный режим М-Колор помогает поддерживать стабильную цветопередачу на совместимых ноутбуках MacBook. А режим М-Сйнк позволяет пользователям управлять яркостью экрана и громкостью звука непосредственно с помощью специальных клавиш MacBook.

Кроме того, устройство оснащено КВМ-переключателем, позволяющим подключать три устройства одновременно, а также технологией КВМ 2.0 для управления несколькими гаджетами. Через порт USB-C возможна передача питания до 98 В на подключенные устройства, что снижает потребность в дополнительных зарядных блоках.

На данный момент компания МСИ не раскрыла информацию о цене и дате выхода монитора PRO MAX 341КПКсВ14Г в продажу. Тем не менее, ожидается, что его передовые технические характеристики и идеальная совместимость с устройствами Apple вызовут большой интерес среди профессиональных дизайнеров и создателей контента.

MSIAppleМониторQD-OLEDТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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