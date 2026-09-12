Йеменские хуситы захватили остров Перим — нефть Саудовской Аравии в осаде, Аден может пасть!

·2·Мир
Йеменские хуситы захватили остров Перим — нефть Саудовской Аравии в осаде, Аден может пасть!

Напряженность на Ближнем Востоке достигла опаснейшей точки, способной потрясти всю мировую экономику и морскую торговлю. Поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) полностью взяло под свой контроль стратегический вулканический остров Перим (Маюн), расположенный в самом центре Баб-эль-Мандебского пролива. Как сообщает авторитетное британское издание «Те Гуардиан», после череды поражений сил признанного ООН правительства Адена и потери стратегического порта Моха хуситы фактически взяли в свои руки главную кровеносную артерию мировых грузоперевозок. Что еще тревожнее, несмотря на просьбы Саудовской Аравии к США о нанесении авиаударов, Дональд Трамп не намерен начинать военную операцию в Йемене. Почему потеря острова Перим считается катастрофической, как Иран и хуситы контролируют глобальный нефтяной поток, и падет ли теперь временная столица Йемена — город Аден?

Под угрозой 12 процентов мировой торговли: стратегическое значение острова Перим

По анализу «Те Гуардиан», утрата этого острова коренным образом разрушит глобальную логистику:

  • Самая узкая точка пролива: Остров Перим разделяет на две части узкую часть Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Азию с Европой через Красное море и Суэцкий канал;

  • Морские пути под абсолютным контролем: Захват острова позволяет хуситам держать под прицелом и атаковать каждое судно, танкер и военный флот, проходящие через пролив;

  • Разрушительный удар по саудовской нефти: В то время как Иран оказывает давление на суда в Ормузском проливе, Саудовская Аравия стала жизненно зависеть от Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива в экспорте своего сырья;

  • 12 процентов мировых товаров: Около 12 процентов всего объема морских коммерческих перевозок в мире проходят именно через этот пролив, и его закрытие приведет к резкому скачку цен на мировом рынке.

Катастрофическое отступление правительства Адена и угроза падения Адена

Последние драматические события на западном побережье свидетельствуют о полном разладе сил коалиции:

  • Порт Моха потерян: В четверг стратегический портовый город Моха перешел под контроль хуситов, что привело к полному прорыву фронта;

  • Отступление правительственных сил: Подразделения поддерживаемого ООН правительства Йемена под очередными сокрушительными ударами были вынуждены бросить остров Перим и бежать;

  • Столица Аден под прицелом: В западных столицах начали серьезно опасаться, что из-за политических распрей в неподконтрольных хуситам провинциях и стремительного обрушения фронта в ближайшие дни даже город Аден — место пребывания официального правительства — может перейти в руки хуситов.

Объятия Ирана и хуситов: что означает молчание Трампа?

Данная реальность показывает беспрецедентный рост сил антизападных сил на Ближнем Востоке:

  • Два пролива — одна ловушка: Переход Ормузского пролива под контроль Ирана, а Баб-эль-Мандебского — хуситов дает Тегерану и его союзникам рычаг для прекращения поставок мировых энергетических ресурсов в любой момент;

  • Трамп не хочет наносить удары: Как подтверждают британские дипломатические источники, несмотря на личные просьбы и мольбы Саудовской Аравии, Дональд Трамп не планирует отдавать приказ о бомбардировке позиций хуситов в Йемене;

  • Геополитическая изоляция Саудовской Аравии: Решение Вашингтона не открывать новый фронт оставляет Эр-Рияд в сложном и уязвимом положении.

Захват острова Перим — это не просто локальная победа, а установление искусственной осады для всех коммерческих судов, проходящих через Суэцкий канал. Это сигнализирует о том, что в ближайшие недели новые ценовые взрывы и логистический кризис на международном топливном рынке неизбежны.

Как вы думаете, если Дональд Трамп проигнорирует просьбу Саудовской Аравии и продолжит воздерживаться от ударов по хуситам, будут ли Баб-эль-Мандебский пролив и город Аден полностью потеряны? Какие последствия повлечет за собой установление хуситами и Ираном контроля над мировыми нефтяными путями для мировой экономики? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этим анализом исторического геополитического поворота на Ближнем Востоке со всеми любителями аналитики!

Перим оролиХусийларБаб ал-МандабСаудия Арабистони
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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